Объем промпроизводства в январе рухнул на 5,8%

При этом запасы готовой промышленной продукции на складах на 1 февраля текущего года выросли до 5 635,5 млн. рублей с 4 838,4 млн. рублей год назад. То есть, мало того, что производство сократилось, так увеличились и запасы, которые не нашли сбыта.





Валовой внутренний продукт Беларуси сократился в январе текущего года по сравнению с январем 2019 года на 1,9% и составил 10 390,9 млн. рублей. Ситуация с ВВП оказалась лучше, чем в промышленности, так как ее подправило сельское хозяйство, в котором объем производства в январе текущего года превысил производство в январе прошлого года на 4,5% и достиг 957,3 млн. рублей.





Инвестиции в основной капитал в текущем году также подкачали. Их объем в январе этого года оказался ниже, чем в январе прошлого года на 3,2% и составил 1 525,1 млн. рублей.





В наибольшей степени упали затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств: на 6,5% — до 495,1 млн. рублей. В то же время расходы на строительно-монтажные работы сократились на 1,2% — до 866,3 млн. рублей.





Правда, при этом увеличился объем ввода жилья в эксплуатацию: на 12,9% — до 321,6 тыс. квадратных метров жилья общей площади. Еще больше увеличился ввод жилья, построенного с государственной поддержкой: на 23,6% — до 104,8 тыс. квадратных метров.





В связи со снижением промышленного производства сократился и объем оптовой торговли, причем весьма существенно: на 15,1% — до 6 587,1 млн. рублей.





Столь значительное падение данного параметра указывает на возможность более существенного снижения промышленного производства, чем это указывает статистика. Не исключено, что некоторые предприятия представили завышенные данные.









В пользу такого предположения говорит и значительное падение грузооборота. Перевезено грузов за январь текущего года было на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, то есть 27,1 млн. тонн.





Розничный товарооборот в январе текущего года увеличился по сравнению с январем прошлого года на 4,1% и достиг 3 904,7 млн. рублей. А оборот общественного питания вырос на 2,7% — до 229,9 млн. рублей.