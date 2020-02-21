Беларусь продает "Горизонт" и "Гомсельмаш"
Беларусь продает "Горизонт", "Гомсельмаш" и еще 11 предприятий. Знаковые заводы внесли в список приватизаций на 2020 год, но пока он не окончательный.
"Гомсельмаш"
В Беларуси сформирован ежегодный список предлагаемых для приватизации на текущий год предприятий и организаций, сообщает БелаПАН со слов Андрея Гаева, главы Госкомитета по имуществу.
Правда, в беседе 20 февраля руководитель комитета подчеркнул, что это не план приватизации, а именно список.
- Плановой приватизации в Беларуси нет, это проводимая ежегодно работа. То есть список сформированных предварительно предложений от республиканских органов управления. Данный перечень предназначен для работы с потенциальными инвесторами, что позволяет увидеть и узнать предложения министерств и органов владельческого надзора, - пояснил представитель Госкомитета по имуществу.
Также и условия, на которых могут быть приватизированы предприятия, лишь предварительные.
В 2020 году статус приватизированных могут обрести «Горизонт», «Калiнка», «Гомсельмаш» - самые крупные заводы из списка, в котором всего 13 «номеров». В марте перечень предприятий может быть расширен, еще ожидаются предложения от ряда министерств.
- Самая крупная приватизационная сделка, состоявшаяся в 2019 году - продажа «Савушкиному продукту» молочного комбината в Барановичах. Всего же при содействии Белорусской валютно-фондовой биржи в прошлом году реализовано 11 акционных пакетов, среди которых два - акции республиканского уровня, а еще три - из коммунальной собственности, последние, коммунальные, сделки совершались посредством биржи впервые, - вспомнил Гаев.
На данный момент на завершающем этапе находится работа по президентскому указу о продаже миноритарных пакетов акций пяти республиканских ОАО.
В Госимуществе подчеркнули, что речь идет о пакетах, не превышающих 25 процентов. И это предприятия, которые сейчас переживают либо реорганизацию, либо ликвидацию.
В марте пакет указа будут обсуждать в Совмине.
Источник: kp.by
10:41 21/02/2020
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