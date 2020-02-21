Oops! Стало известно, чью нефть купила Беларусь на этот раз





«Можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии»,— сказал представитель «Белнефтехима». Напомним, прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте.





В начале 2020 года Литва предлагала Беларуси воспользоваться возможностями своей инфраструктуры для обеспечения сырой нефтью.





В январе Беларусь закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Это стало альтернативой поставкам топлива из России.





Искать новые источники поставок нефти на свои НПЗ Беларуси пришлось после того, как «Белнефтехим» (управляет «Нафтаном») не смог договориться о цене с российскими компаниями.





18 февраля глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил главе Беларуси Александру Лукашенко о готовности к совместной работе по поставкам нефти в страну.









В начале февраля Лукашенко провел в Сочи переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь будет покупать российскую нефть по ценам мирового рынка. Конкретную цену он не привел.





На фоне дефицита российских поставок Беларусь начала выбирать технологическую нефть из трубопроводов, ведущих на НПЗ в Мозыре и Полоцке. После чего, по словам Лукашенко, на Минск обрушился «шквал критики» со стороны Москвы.