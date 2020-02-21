В середине президентства в России Дмитрия Медведева отношениями между Минском и Москвой были очень плохи. В начале 2010 года стало понятно, что Беларусь ждет новая реальность, пишет "Солидарность"





Долгие годы власти пополняли бюджет незатейливым, но сверхэффективным способом – брали беспошлинную российскую нефть, делали из нее нефтепродукты и продавали их за рубеж. Именно на этом во многом строилось белорусское «экономическое чудо» 2000-х.





Новые условия Москвы для Минска показались шокирующими: беспошлинно будет поставляться нефть только для внутреннего потребления (6,3 млн тонн в год), остальные 15 млн – за экспортную пошлину.





Александр Лукашенко воспринял эту ситуацию как несправедливость и бросился с подчиненными искать альтернативу. И уже в марте 2010 года она была найдена. Находясь в Каракасе на переговорах с Уго Чавесом, Лукашенко объявил об исторической сделке: в этом году Венесуэла поставит в Беларусь 4 млн тонн нефти. В следующем – 10 млн.





Первый танкер с сырьем из Латинской Америки прибыл в порт Одессы уже через месяц: нефть отправили в Мозырь по железной дороге.





Первое время власти не раскрывали цену поставок, но всеобщий скепсис о выгодности сделки был таким, что о ней шутили – как в Беларуси, так и в России.





В том, что поставки из Венесуэлы рентабельны, Лукашенко уверял до конца года. Но уже в середине 2010-го стало известно, что Россия в очередной раз даст пряник. Взамен на ратификацию пакета документов по созданию Единого экономического пространства для Беларуси пообещали упразднить таможенные пошлины на нефть.





Поставки из Венесуэлы стали очевидно бессмысленными. Сегодня Лукашенко заявляет, что закупил у далекой страны в тот период около 11 млн тонн нефти, но данные в открытых источниках говорят о том, что на самом деле объемы могли быть в несколько раз меньше.





В июне 2012-го поставки из Латинской Америки были окончательно приостановлены.





Если первоначально были данные, что венесуэльская нефть может обходиться дороже российской более чем на треть, то в 2012 году цена различалась уже в два раза.





Была ли история со сделкой с Чавесом полезной для белорусских властей? В Минске намекали, что она помогла добиться выгодных условий в рамках Таможенного союза.





Но в это поверили не все.





Спустя 10 лет Минск вновь пришел к тому же: пытается срочно найти альтернативу российской нефти, возмутившись резким изменениям условий со стороны Москвы.





В этой истории впечатляет не столько то, что белорусские власти за все это время так и не смогли диверсифицировать поставки энергоресурсов. В конце концов, с учетом логистики российская нефть в наших условиях может быть дешевле любой другой.





Поражает то, что, несмотря на негативный опыт отношений с Москвой и наличие очевидной угрозы ликвидации прежних льгот в любой момент, белорусские власти за целое десятилетие даже всерьез не попытались перестроить экономику, которая остается крайне зависимой от дешевых энергоресурсов.





Ущербная готовность «каждый год перед новым годом стоять на коленях» была и остается удручающим прегрешением «элиты» против будущего страны.