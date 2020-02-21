Минск еще больше приблизился к ВТО

Очередной раунд переговоров состоялся 18−19 февраля в Женеве в штаб-квартире ВТО. Белорусскую делегацию возглавил первый замглавы МИД Андрей Евдоченко. В Швейцарии также побывали заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, замминистра лесного хозяйства Владимир Креч, зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, представители министерств иностранных дел, экономики, сельского хозяйства и продовольствия, юстиции.





«Состоялись двусторонние переговоры с рядом членов ВТО, включая ЕС, Канаду и Бразилию, по итогам которых удалось сократить перечень несогласованных вопросов по условиям доступа на рынки товаров и услуг», говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.





Евдоченко также провел встречи с заместителем Генерального директора ВТО Аланом Вулффом и председателем Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО — постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.





«Глава белорусской делегации проинформировал собеседников о принимаемых правительством Беларуси мерах по продвижению многостороннего переговорного процесса по присоединению к ВТО и подтвердил заинтересованность нашей страны в скорейшем его завершении», говорится в сообщении. Достигнута договоренность о проведении 13-го официального заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО 24 марта в Женеве.





Беларусь активизировала переговоры по присоединению к организации с весны 2016 года. В правительстве заявляли о намерении Минска стать членом организации летом 2020 года.





В настоящее время еще не завершены переговоры с пятью членами ВТО — ЕС, Канадой, США, Украиной, Бразилией.



