Романчук ожидает знак, чтобы спрогнозировать развитие экономики

Известный экономист предлагает свои варианты развития событий на год выборов.





«Легко себе представить такой сценарий в 2020 году для Беларуси, — пишет Ярослав Романчук. — Лукашенко, ссылаясь на крайне неблагополучные внешние обстоятельства, политическую целесообразность и императив национальной безопасности, приказывает не допустить экономической и социальной дестабилизации, по меньшей мере, до даты президентских выборов.





2020-й год, скорее всего, будет разбит на две части. В первой – щедрая подпитка белорусской экономики денежным эмиссионным и кредитным наркотиком. Чтобы удержать падение экономики хотя бы до 3% ВВП. Вторая часть года и начало 2021-го – это расплата на «наркотическое» финансовое и управленческое безрассудство.





Глубина падения ВВП, размер токсичных активов, величина инфляции и девальвации будет зависеть от того, насколько вся Вертикаль власти в 2020 году (до выборов) нагнёт Национальный банк для поддержки экономики.





Самый негативный сценарий, в результате которого курс BYN-рубля будет более BYN3,0 за $1 выглядит примерно так.





Заместитель главы Администрации президента Валерий Иванович Бельский в партнёрстве с министром экономики Александром Викторовичем Червяковым, главами областей, министром промышленности Павлом Владимировичем Утюпиным, министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Николаевичем Хотько, при пассивной поддержке министра финансов Максима Леонидовича Ермоловича и премьер-министром Сергеем Николаевичем Румасом убеждают Лукашенко в первой половине 2020 года перевести экономику в режим чрезвычайного, экстренного финансирования – за счёт эмиссионных резервных ресурсов Национального банка, а также внешнего кредитования.









Это означает, что государственный крупняк (100 – 150 предприятий) получат не только оборотный капитал, но и реструктуризацию долгов, налоговые льготы, государственные инвестиции и госзаказ. Чем больше будет поддержка номенклатурных фаворитов, тем глубже будет кризис после президентских выборов.





Сторонники сохранения Госплана, а также первый вице-премьер Дмитрий Крутой на пару с силовиками убедят Лукашенко увеличить зарплату в 2020 году на 5 – 10%, несмотря на затоваренность складов, стагнацию производительности труда и обвал экспорта на 7 – 10%, как минимум. Они наберут ещё $2 – 3 млрд. внешних кредитов – невзирая на резкий рост дефицита торгового и платёжного балансов.





Частному бизнесу прикажут затянуть пояса, увеличат для него тарифы на ЖКУ, цену аренды, налоги на недвижимость и землю обяжут финансировать затраты местных органов власти. Силовики и контролёры получат задание взыскать в доход бюджета с частного сектора дополнительные сотни миллионов рублей. В такой стрёмной ситуации серьёзные иностранные инвесторы предпочтут воздержаться от инвестиций в Беларусь.





В ситуации глубоких дисбалансов власти могут решиться на выбор между «самым плохим» и «очень плохим». В такой ситуации исторически власти выбирали конфискацию ресурсов у населения и оборотного капитала у бизнеса через инфляционный налог и девальвацию. Если Кремль будет стоять на своей позиции конца 2019-го – начала 2020-го, то де-факто легализация такого налога будет подана как мера по защите суверенитета Беларуси.









Если только на январь 2020 года складские запасы выросли более чем на BYN500 млн., если уже в начале года обвалилась оптовая торговля и промышленность, если по экспорту Беларусь не доберёт более 10% от уровня 2019 года, тогда попытки хотя бы временно затушить пожар системного, структурного кризиса грозят закончиться инфляцией 10 – 15%, как минимум, и девальвацией до BYN3/$1 и больше.





Такой сценарий не материализуется, если в 2020 году власти продолжат курс на макроэкономическую стабильность, активизируют детоксикацию активов и раскрепощение национального предпринимательства. Для меня есть одно событие, которое красноречиво подскажет, какой сценарий выберет Лукашенко. Если во главе Нацбанка сохранится Павел Каллаур, тогда он со своей командой не позволит повторить сценарий 2011-го или 2015-2016 годов. А вот если его уберут или грубо задвинут, если послушают Бельского/Червякова/Румаса/Силовиков, вот тогда тройка за бакс нам обеспечена. Если не в конце 2020 года, то в начале 2021-го».