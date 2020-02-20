Доллар по три рубля? Ждет ли нас в 2020-м кризис образца 1990-х

Виталий Цыганков и Ярослав Романчук. Об этом в «Беседе» belsat.eu рассуждают

Отношения между официальными Минском и Москвой ухудшились до такой степени, которая не позволяет мечтать о дотации для белорусской экономики. Подушки безопасности хватит еще на несколько месяцев. Что будет дальше? По мнению экономиста Ярослава Романчука, шаги нужно делать очень конкретные. Например, менять премьера и не тратить деньги на дотационные отрасли экономики.









«Доживет» ли премьер-министр Сергей Румас до выборов? И ждет ли нас кризис образца 1990-х? Смотрите в полной версии программы «Беседа» с Виталием Цыганковым и экономистом Ярославом Романчуком.