Но самое главное-то в чем? В цене сея продукта. Так, закупиться на Комаровке куда выгодней, нежели в том же супермаркете. Предлагаем лично взглянуть на предлагаемый ассортимент, оценив его по достоинству.





То ли рубль за штуку манго просят, то ли за килограмм . Позже выясняли, что все-таки за штуку. С рядом обитавшей картошкой по 1.2о руб. можно действительно испугаться.





Кому не хватает «витаминчиков», то на рынке можно приобрести белорусскую клюкву всего за 6,5 рублей. А вот цены на виноград кусаются и стартуют от 10 рублей и выше.





Также на прилавках есть стандартные фрукты: гранат от 1 рубля, яблоки – 1,5 рубля, апельсины – 3,5 рубля.





Цены на овощи «кусачие». Так, любители свежих огурчиков могут себя побаловать, если выложить за килограмм не меньше 7 рублей.

Кто не хочет ждать лета, тот прямо сейчас может отведать сладкой клубники из Греции. Правда, килограмм красной ягоды стоит почти 11 рублей.





Фото: Белновости



