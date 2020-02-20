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Картошка дороже манго? Что и почем сейчас продают на Комаровке в Минске

Комаровка - любимейшее место всех минчан. Там тебе и фрукт средиземный найдется, и ягода иностранная.
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Но самое главное-то в чем? В цене сея продукта. Так, закупиться на Комаровке куда выгодней, нежели в том же супермаркете. Предлагаем лично взглянуть на предлагаемый ассортимент, оценив его по достоинству.

То ли рубль за штуку манго просят, то ли за килограмм . Позже выясняли, что все-таки за штуку. С рядом обитавшей картошкой по 1.2о руб. можно действительно испугаться.

Кому не хватает «витаминчиков», то на рынке можно приобрести белорусскую клюкву всего за 6,5 рублей. А вот цены на виноград кусаются и стартуют от 10 рублей и выше.

Также на прилавках есть стандартные фрукты: гранат от 1 рубля, яблоки – 1,5 рубля, апельсины – 3,5 рубля.

Цены на овощи «кусачие». Так, любители свежих огурчиков могут себя побаловать, если выложить за килограмм не меньше 7 рублей.
Кто не хочет ждать лета, тот прямо сейчас может отведать сладкой клубники из Греции. Правда, килограмм красной ягоды стоит почти 11 рублей.

Фото: Белновости
belnovosti.by
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