В ожидании антирекорда: доллар еще немного подорожал

С начала февраля значение корзины валют выросло на 2,19%.





Курс доллара поднялся всего на 0,0008 BYN до 2,2048 BYN/USD, но это максимальный уровень за 1469 дней.





С начала месяца курс доллара подскочил уже на 0,0668 BYN, но абсолютный максимум пока не обновил. До нового рекорда осталось всего 0,0021 BYN.





Кус евро снизился на 0,0018 BYN до 2,3787 BYN/EUR. Евро за последние пять дней торгов подешевел на 0,0144 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0057 BYN до 3,4581 BYN/100 RUB.





С начала февраля стоимость сотни российских рублей поднялась на 0,0724 BYN.







Центробанк России

Доллар на Мосбирже к 11:30 подорожал на 5 копеек до 63,7413 российских рублей, а курс евро практически не поменялся — 68,78 российских рублей.





Банк России сегодня установит официальные курсы валют на завтра, принимая во внимание информацию с Московской биржи.