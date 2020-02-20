"Зубр Капитал" взял в портфель еще одну интернет-компанию

Данную информацию TUT.BY подтвердили в инвесткомпании.





Точная сумма инвестиций не разглашается, но она находится в стандартных рамках фонда — от 5 до 10 млн долларов.





Доля, которую получил инвестор в рамках сделки, миноритарная. Инвестиции пойдут на дальнейшее техническое совершенствование платформы и на усиление позиций компании на российском и белорусском рынках.





Выручка российского бизнеса Myfin Group удваивается каждый год и уже составляет 70% от общей выручки всей компании.









— Мы рады, что в данный момент нашего развития привлекли сильного и опытного партнера, который поможет нам не только расширить модель нашего бизнеса, но и значительно вырасти по всем показателям в ближайшие годы, — прокомментировал сделку сооснователь «Майфин» Алексей Паничев.





Стоит отметить, что для «Зубр Капитала» это уже четвертая сделка с интернет-компанией. Ранее компания Олега Хусаенова при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и других инвесторов вложилась в av.by, 21vek.by и MediaCube.





— Для себя в «Зубр Капитале» мы выработали стратегию, согласно которой мы инвестируем в компании «новой экономики», и, как правило, это интернет-бизнесы, — пояснил TUT.BY Хусаенов. — Это компании, бизнес-модель которых подстраивается под изменение потребительского поведения.





Например, раньше люди получали информацию из телевидения, газет, журналов. С проникновением интернета во все сферы нашей жизни мы больше не ждем выпуска передачи по ТВ, мы посмотрим ее на YouTube в удобное для нас время. На стыке этого потребительского тренда работает компания MediaCube.





Все меньше людей хотят покупать офлайн, а пользуются услугами онлайн-магазинов. И здесь работает 21vek.by. Инвестиция в Myfin Group также подходит под этот тренд: все больше банков стараются предлагать свои продукты онлайн.





Бизнесмен также сказал, что в 2020 году «Зубр Капитал» планирует доинвестировать основные деньги текущего фонда, поэтому «стоит ждать еще инвестиций в интернет-компании».









Сейчас в портфель Zubr Capital Fund I, помимо вышеназванных компаний, входят айтишные SoftClub, Softline, Target Process, производственная Uniflex и поставщик бытовой химии и косметики «Мила».