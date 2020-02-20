Как отмечается в квартальном экономическом обзоре, который подготовили эксперты Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), «такой сценарий вряд ли будет приемлем для властей», пишет zautra.by





В январе 2020 года Россия из-за неурегулированного спора в нефтяной сфере сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь. На этом фоне ВВП нашей страны за первый месяц нового года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будет ли и дальше снижаться ВВП?





По мнению доктора экономических наук профессора Бориса Желибы, ВВП и дальше будет падать, если не удастся решить ряд принципиальных вопросов по поставкам нефти, и вообще не получиться урегулировать отношения с Россией.





- То, что наши нефтеперерабатывающие заводы работают на треть мощности, уже подрывает не только ВВП, но и поступление валюты. Уже начал девальвироваться белорусский рубль, - подчеркивает экономист.





Он считает, что официальному Минску нужно соглашаться на условия Москвы и платить российским нефтяным компаниям премию, которая, по словам эксперта, будет составлять не более 2-х процентов от покупной цены.





- Конечно, экономика Беларуси может впасть в рецессию. Во всяком случае, в первом квартале так и будет, - прогнозирует Борис Желиба.





- Есть ли быстрые и безболезненные для населения способы решения нефтяной проблемы?





- На сегодняшний день нет. Уже заявлено о диверсификации поставок нефти из других регионов мира. Но это будет дороже. Я думаю, более существенными темпами будет дорожать моторное топливо, чтобы наши НПЗ работали более или менее рентабельно. Наверное, для населения и предприятий с учетом инфляции будет дорожать газ. Но быстро диверсификацию никак не сделаешь.





- Какие меры должно принять правительство, чтобы удержать ВВП на прошлогоднем уровне?





- Пока голос правительства не слышен. А тут нужно принимать экстраординарные меры, или как-то убедить главу государства срочно начать рыночные реформы. Как это делать для нашей экономики – не секрет: уже составлены дорожные карты с помощью МВФ и Всемирного банка. Но правительство пока молчит.





Мы видим, как на совещаниях у президента чиновники просто старательно что-то конспектируют в блокнотах, опустив голову. В конце концов, нужны свежие идеи, следует набраться смелости и возразить президенту.





Общеизвестно, что правительство в своих полномочиях обложено красными флажками, за которые он им не дает выйти. Это касается приватизации, перестройки управления госпредприятиями и так далее. Пока никаких инициатив мы не видим.





- Насколько сам по себе важен показатель ВВП? Может ли рецессия означать некий крах экономики?





- Рецессия – это застой, когда хотя бы два квартала ВВП не увеличивается. Катастрофы нет, надо все пережить. В конце концов, мировая экономика тоже развивается по синусоиде.





У нас сейчас очень неприятные внешние обстоятельства – отношения с Россией. Надо было диверсифицировать экспорт, приближаться к формуле «треть – на Россию, треть – на Европу и треть – на страны «дальней дуги». Тут ничего не сделано. Товарооборот с Россией стал даже чуть больше.





Поэтому надо выйти с новыми товарами хорошего качества на европейские рынки, создать привлекательный климат именно для западных инвесторов, у которых есть высокие технологии.









- Кто может протянуть Беларуси руку помощи в этот очень сложный момент?





- Надо сотрудничать со всеми странами. Руку помощи уже протянул Китай, выдавший кредит на полмиллиарда долларов. Ставка на усиление сотрудничества с Поднебесной себя оправдала.





Необходимо привлекать инвестиции, не только немецкие или французские, но и польские. Поляки тоже преуспели в технологиях. Очень важно сейчас дружить с соседями.





Страны Балтии готовы предоставить свои морские порты для транспортировки в Беларусь нефти. Украинцы, поляки тоже не отказываются нам помочь в решении нефтяной проблемы.





Все соседние государства относятся к нам доброжелательно, за исключением России