Латвия решила пока не подписывать декларацию об отказе от энергии с БелАЭС
Латвийское правительство пока решило не подписывать общую декларацию Литвы, Латвии и Эстонии об отказе покупки электроэнергии, выработанной БелАЭС.
Об этом заявил в среду министр экономики Латвии Ральф Немиро, пишет LRT.
Премьер-министры трех Балтийских государств договорились подписать декларацию на встрече в начале февраля.
По словам Немиро, текст декларации обсуждался на заседании кабинета министров Латвии 18 февраля. Министры пришли к заключению, что некоторые юридические моменты требуют проработки.
Министры экономики, финансов, иностранных дел и окружающей среды работают над предложениями для окончательной версии документа. После этого текст декларации опять обсудят в правительстве.
Немиро напомнил, что Латвия решила перенести торговлю электричеством на российскую границу, когда Литва прекратит покупку беларусской электроэнергии. Министр подчеркнул, что главный интерес Латвии – обеспечить поставки электроэнергии в страну.
На вопрос, откажется ли Латвия, как Литва, от покупки электроэнергии с БелАЭС, Немиро ответил, что если поставки электроэнергии осуществляются через российско-латвийскую границу, невозможно определить их источник.
«Мы серьезно относимся к обеспокоенности Литвы, но Латвия хочет, чтобы документ был более точным», – заявил Немиро.
Во время визита премьер-министра Латвии в Беларусь в этом январе этого года стороны обсуждали возможность прямых поставок электроэнергии в Латвию.
Беларусская сторона заявила, что готова построить новую линию электропередач в Латвию.
Источник: reform.by
10:23 20/02/2020
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