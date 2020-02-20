



Об этом заявил в среду министр экономики Латвии Ральф Немиро, пишет LRT.





Премьер-министры трех Балтийских государств договорились подписать декларацию на встрече в начале февраля.





По словам Немиро, текст декларации обсуждался на заседании кабинета министров Латвии 18 февраля. Министры пришли к заключению, что некоторые юридические моменты требуют проработки.





Министры экономики, финансов, иностранных дел и окружающей среды работают над предложениями для окончательной версии документа. После этого текст декларации опять обсудят в правительстве.





Немиро напомнил, что Латвия решила перенести торговлю электричеством на российскую границу, когда Литва прекратит покупку беларусской электроэнергии. Министр подчеркнул, что главный интерес Латвии – обеспечить поставки электроэнергии в страну.









На вопрос, откажется ли Латвия, как Литва, от покупки электроэнергии с БелАЭС, Немиро ответил, что если поставки электроэнергии осуществляются через российско-латвийскую границу, невозможно определить их источник.





«Мы серьезно относимся к обеспокоенности Литвы, но Латвия хочет, чтобы документ был более точным», – заявил Немиро.





Во время визита премьер-министра Латвии в Беларусь в этом январе этого года стороны обсуждали возможность прямых поставок электроэнергии в Латвию.





Беларусская сторона заявила, что готова построить новую линию электропередач в Латвию.