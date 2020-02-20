



Соответствующие изменения в постановление ведомства №79 от 27 сентября 2019 года опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, стоимость прокачки нефти изменится на маршрутном направлении нефтепровода "Унеча (Высокое) – Полоцк – Невель" уже с 20 февраля.





Новый тариф на данном участке трубопровода установлен в размере 203,8 российских рубля за одну тонну без налога на добавленную стоимость. Это на 12,6 российских рубля или на 6,7% больше, чем было установлено в сентября прошлого года.









О том, что Беларусь планирует повысить тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу "Гомельтранснефть Дружба" сообщалось в декабре 2019 года.





Правда, Минск хотел увеличить стоимость на 16,6%, но Москва была не согласна с этим. Ожидалось, что этот вопрос решится в начале 2020 года, однако стороны приостановили переговоры.















