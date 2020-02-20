"Продают гадость и это законно". Эксперты – о борьбе Лукашенко за импортозамещение
Можно ли развивать импортозамещение без негативных последствий?
За последний месяц Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что импортозамещение должно стать важнейшим для страны вопросом.
Посещая «Завод газетной бумаги» в Шклове он заявил:
«Смотрите за своей страной! Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее... Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»
При визите на Добрушскую бумажную фабрику руководитель страны отметил:
«Валюту надо зарабатывать, а не вывозить.. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело».
UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают озвученный курс властей.
«Вопрос даже не в том, что сейчас нужно все производить у нас»
Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства и владелец магазинов Виктор Маргелов в комментарии UDF.BY отметил, что поставленная задача правильная, «но ее нужно решать очень тонко».
"Продают гадость и это законно". Эксперты – о борьбе Лукашенко за импортозамещение
«Уровень стабильности нашей жизни зависит от этого злосчастного внешнеторгового сальдо. Если оно длительное время отрицательное, то ждите того, что в долларах наша зарплата обрушится. В прошлом году мы накопили потенциал для того, чтобы в этом провалиться по курсу белорусского рубля. Баланс надо держать», – сказал Маргелов.
При этом он подчеркнул:
«Вопрос даже не в том, что сейчас нужно все производить у нас, – мы это уже проходили и вряд ли к этому нужно возвращаться».
Маргелов обратил внимание, что доля импортных товаров в отечественной торговле стала расти из-за развития гипермаркетов и крупных торговых сетей.
«Они не заинтересованы в покупке товаров от мелких белорусских производителей. Им нужны большие объемы, которые могут предоставить российские и другие зарубежные компании», – объяснил владелец магазинов.
Еще одну причину в росте импорта Маргелов видит в отсутствии барьеров для поступления в страну дешевой, но некачественной продукции.
«Мы настолько снизили требования к качеству продукции, например, российского продовольствия, что народу продают гадость, несъедобное, и это вполне законно. Люди покупают дешевую одноразовую обувь, одежду, и завтра бегут покупать новое», – сказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.
Но, конечно, одну из главных причин отрицательного торгового сальдо Маргелов видит в падении конкурентоспособности белорусской продукции.
«Некоторые ограничения для наших товаров на российском рынке не являются определяющими. МАЗы там свободно продаются, но КАМАЗ обогнал их по сумме критериев цена плюс качество», – считает Маргелов.
«Если хочешь угробить экономику, то повторяй курс импортозамещения»
Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY назвал концепцию импортозамещения разрушительной.
«Если хочешь угробить экономику, то повторяй курс, который был предложен для бедных стран Африки и Азии в 50-60 годы XX века. Это было, грубо говоря, во времена второй промышленной революции. Сейчас радикально другая среда: во главе угла человеческий капитал, торговля навыками и услугами, чего раньше не было. Но и тогда импортозамещение привело к негативным последствиям для многих развивающихся бедных стран», – сказал Романчук.
Ставку на импртозамещение в сегодняшней ситуации он сравнил с лечением инфаркта пиявками.
«Режим открытой торговли и конкуренции – вот куда нужно смотреть. Япония, Южная Корея, Ирландия, Чили, Новая Зеландия – в этих странах местный бизнес интегрировался в международные компании и затем создал свои цепочки добавленной стоимости. Тем самым был обеспечен переход от страны с низким уровнем дохода населения к стране с высоким уровнем дохода», – сказал экономист.
«Если власти хотят на африканских рецептах создать белорусское чудо, не договорившись в том числе с регуляторами российского рынка, то нас ждет очень серьезное испытание. У нас будет маленькое феодальное княжество в центре Европы с уровнем доходов максимум в 300 долларов, со стареющим и убывающим населением», – отметил Романчук.
09:57 20/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.