За последний месяц Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что импортозамещение должно стать важнейшим для страны вопросом.





Посещая «Завод газетной бумаги» в Шклове он заявил:





«Смотрите за своей страной! Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее... Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»









При визите на Добрушскую бумажную фабрику руководитель страны отметил:





«Валюту надо зарабатывать, а не вывозить.. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело».





UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают озвученный курс властей.









«Вопрос даже не в том, что сейчас нужно все производить у нас»





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства и владелец магазинов Виктор Маргелов в комментарии UDF.BY отметил, что поставленная задача правильная, «но ее нужно решать очень тонко».





"Продают гадость и это законно". Эксперты – о борьбе Лукашенко за импортозамещение





«Уровень стабильности нашей жизни зависит от этого злосчастного внешнеторгового сальдо. Если оно длительное время отрицательное, то ждите того, что в долларах наша зарплата обрушится. В прошлом году мы накопили потенциал для того, чтобы в этом провалиться по курсу белорусского рубля. Баланс надо держать», – сказал Маргелов.





При этом он подчеркнул:





«Вопрос даже не в том, что сейчас нужно все производить у нас, – мы это уже проходили и вряд ли к этому нужно возвращаться».









Маргелов обратил внимание, что доля импортных товаров в отечественной торговле стала расти из-за развития гипермаркетов и крупных торговых сетей.





«Они не заинтересованы в покупке товаров от мелких белорусских производителей. Им нужны большие объемы, которые могут предоставить российские и другие зарубежные компании», – объяснил владелец магазинов.





Еще одну причину в росте импорта Маргелов видит в отсутствии барьеров для поступления в страну дешевой, но некачественной продукции.





«Мы настолько снизили требования к качеству продукции, например, российского продовольствия, что народу продают гадость, несъедобное, и это вполне законно. Люди покупают дешевую одноразовую обувь, одежду, и завтра бегут покупать новое», – сказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.









Но, конечно, одну из главных причин отрицательного торгового сальдо Маргелов видит в падении конкурентоспособности белорусской продукции.





«Некоторые ограничения для наших товаров на российском рынке не являются определяющими. МАЗы там свободно продаются, но КАМАЗ обогнал их по сумме критериев цена плюс качество», – считает Маргелов.









«Если хочешь угробить экономику, то повторяй курс импортозамещения»





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY назвал концепцию импортозамещения разрушительной.





«Если хочешь угробить экономику, то повторяй курс, который был предложен для бедных стран Африки и Азии в 50-60 годы XX века. Это было, грубо говоря, во времена второй промышленной революции. Сейчас радикально другая среда: во главе угла человеческий капитал, торговля навыками и услугами, чего раньше не было. Но и тогда импортозамещение привело к негативным последствиям для многих развивающихся бедных стран», – сказал Романчук.





Ставку на импртозамещение в сегодняшней ситуации он сравнил с лечением инфаркта пиявками.





«Режим открытой торговли и конкуренции – вот куда нужно смотреть. Япония, Южная Корея, Ирландия, Чили, Новая Зеландия – в этих странах местный бизнес интегрировался в международные компании и затем создал свои цепочки добавленной стоимости. Тем самым был обеспечен переход от страны с низким уровнем дохода населения к стране с высоким уровнем дохода», – сказал экономист.





«Если власти хотят на африканских рецептах создать белорусское чудо, не договорившись в том числе с регуляторами российского рынка, то нас ждет очень серьезное испытание. У нас будет маленькое феодальное княжество в центре Европы с уровнем доходов максимум в 300 долларов, со стареющим и убывающим населением», – отметил Романчук.