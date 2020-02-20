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Эксперты предсказывают спад экономики Беларуси в 2020 году

Из-за неопределенности в нефтяной сфере существует риск того, что рецессия в Беларуси будет наблюдаться в течение всего 2020 года. Об этом сообщается в квартальном экономическом обзоре Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).

Эксперты центра полагают, что в этом году негативное влияние на белорусскую экономику из-за «нефтяной неопределенности» усилится, передает "Белсат".

«Поэтому в начале 2020 г. фаза ускорения роста практически наверняка сменится как минимум его замедлением, а вероятно, даже спадом. Более того, по этим же причинам угроза рецессии становится осязаемой в проекции на весь 2020 год. Но такой сценарий вряд ли будет приемлем для властей. Поэтому можно ожидать, что на повестке дня вновь возникнут вопросы предоставления фискальных и монетарных стимулов», – говорится в обзоре.

В BEROC отмечают, что российская нефть для Беларуси продолжает дорожать, что ухудшает перспективы экономики в целом. В результате не позднее 2022 года наша страна будет вынуждена или снижать объемы нефтепереработки, или предлагать другие системные ответы на удорожание сырой нефти, заявляют эксперты. Но, по мнению экспертов, дать такие ответы сложно ввиду чрезвычайно важной роли сектора нефтепереработки для белорусской экономики.

В обзоре подчеркивается, что нефтепереработка влияет по крайней мере на 8,5% белорусского ВВП. А сам сектор нефтепереработки играет важную роль в обеспечении внешней, фискальной и финансовой стабильности во всей экономике.
МГ/МВ belsat.eu
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