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Forbes назвал богатейшую женщину России

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — богатейшая россиянка.



Татьяна Бакальчук — бывшая преподавательница английского языка, основательница и единственная владелица Wildberries. Год назад, как сообщал «Рамблер», «Форбс» признал Wildberries четвертой самой дорогой компанией рунета, а состояние Бакальчук оценил в миллиард долларов, признав ее таким образом второй миллиардершей в России. Единственной до тех пор считалась президент компании Inteco Management и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (состояние 1,2 миллиарда долларов в 2019-м).

Сегодня «Форбс» оценил состояние Татьяны Бакальчук выше состояния Батуриной — 1,4 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда долларов. Рост состояния Бакальчук издание объяснило ростом оборота Wildberries на 88% в 2019 году — до 223,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в прошлом году Wildberries выполнила в два раза больше, чем в 2018-м, заказов (164 миллиона), вдвое выросли ассортимент интернет-магазина (до 3,6 миллиона наименований) и число поставщиков (до 19 тысяч). 
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