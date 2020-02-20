Forbes назвал богатейшую женщину России









Татьяна Бакальчук — бывшая преподавательница английского языка, основательница и единственная владелица Wildberries. Год назад, как сообщал «Рамблер», «Форбс» признал Wildberries четвертой самой дорогой компанией рунета, а состояние Бакальчук оценил в миллиард долларов, признав ее таким образом второй миллиардершей в России. Единственной до тех пор считалась президент компании Inteco Management и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (состояние 1,2 миллиарда долларов в 2019-м).





Сегодня «Форбс» оценил состояние Татьяны Бакальчук выше состояния Батуриной — 1,4 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда долларов. Рост состояния Бакальчук издание объяснило ростом оборота Wildberries на 88% в 2019 году — до 223,5 миллиарда рублей.





Кроме того, в прошлом году Wildberries выполнила в два раза больше, чем в 2018-м, заказов (164 миллиона), вдвое выросли ассортимент интернет-магазина (до 3,6 миллиона наименований) и число поставщиков (до 19 тысяч).