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Франция закрывает свою старейшую АЭС

Во Франции начинается процесс закрытия старейшей атомной электростанции страны Фессенхайм, которая действует с 1977 года.

Об этом объявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, сообщает Укринформ.

«Это является обязательством президента республики: я подписал распоряжение о закрытии станции Фессенхайм. Это первый этап французской стратегии перехода от атомной энергии к возобновляемой», - заявил глава правительства Франции.

На первом этапе - уже в ближайшую субботу - будет остановлен один из реакторов АЭС Фессенхайм, расположенной на границе с Германией.

Полный комплекс работ по закрытию станции планируется завершить к 30 июня.

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон утвердил энергетическую стратегию страны с перспективой на 30 лет, которая предполагает переход от энергетики атома к возобновляемым источникам.

План предусматривает приостановление до 2035 года 14 из 58 реакторов, которые действуют в целом на 19 АЭС Франции.

Кроме того, планируется к 2022 году закрыть все электростанции, работающие на угле.
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