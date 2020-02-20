Франция закрывает свою старейшую АЭС
Во Франции начинается процесс закрытия старейшей атомной электростанции страны Фессенхайм, которая действует с 1977 года.
Об этом объявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, сообщает Укринформ.
«Это является обязательством президента республики: я подписал распоряжение о закрытии станции Фессенхайм. Это первый этап французской стратегии перехода от атомной энергии к возобновляемой», - заявил глава правительства Франции.
На первом этапе - уже в ближайшую субботу - будет остановлен один из реакторов АЭС Фессенхайм, расположенной на границе с Германией.
Полный комплекс работ по закрытию станции планируется завершить к 30 июня.
В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон утвердил энергетическую стратегию страны с перспективой на 30 лет, которая предполагает переход от энергетики атома к возобновляемым источникам.
План предусматривает приостановление до 2035 года 14 из 58 реакторов, которые действуют в целом на 19 АЭС Франции.
Кроме того, планируется к 2022 году закрыть все электростанции, работающие на угле.
08:16 20/02/2020
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