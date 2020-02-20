Франция закрывает свою старейшую АЭС

Об этом объявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, сообщает Укринформ





«Это является обязательством президента республики: я подписал распоряжение о закрытии станции Фессенхайм. Это первый этап французской стратегии перехода от атомной энергии к возобновляемой», - заявил глава правительства Франции.





На первом этапе - уже в ближайшую субботу - будет остановлен один из реакторов АЭС Фессенхайм, расположенной на границе с Германией.





Полный комплекс работ по закрытию станции планируется завершить к 30 июня.





В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон утвердил энергетическую стратегию страны с перспективой на 30 лет, которая предполагает переход от энергетики атома к возобновляемым источникам.





План предусматривает приостановление до 2035 года 14 из 58 реакторов, которые действуют в целом на 19 АЭС Франции.





Кроме того, планируется к 2022 году закрыть все электростанции, работающие на угле.