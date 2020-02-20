БелАЭС проверяют на готовность к завозу ядерного топлива

Также оценивается соответствие принятых БелАЭС организационных и технических решений нормативным правовым актам, сообщает Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС, пишет reform.by





Проверка займет до 30 дней. Ее проводит специально сформированная группа Госатомнадзора.





Ядерное топливо на БелАЭС планируется завезти в первом квартале этого года.