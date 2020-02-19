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Нацбанк Беларуси подсчитал вклады мужчин и женщин

Согласно данным Национального банка, на 1 января 2020 года удельный вес срочных банковских вкладов женщин в структуре депозитов составил 62,5%, в то время как мужчин - всего 37,5%.

Выяснилось, что женщины - более активные вкладчики, чем мужчины. На 1 января 2020 г. удельный вес срочных банковских вкладов женской группы в общем объеме срочных банковских вкладов составил 62,5%, или 11,58 млрд. рублей (увеличился на 394 млн. рублей по сравнению с 1 октября 2019 г.), мужской группы – 37,5%, или 6,93 млрд. рублей (увеличился на 223 млн. рублей по сравнению с 1 октября 2019 г.), сообщает Нацбанк, пишет thinktanks.by

Мужчины в срочные вклады (депозиты) в белорусских рублях разместили 2,44 млрд. рублей (рост за IV квартал – 185 млн. рублей, или 8,2%), в иностранных валютах – 2,14 млрд. долларов США (снижение – 12 млн. долларов США, или 0,6%). Женщины разместили в срочные вклады в белорусских рублях – 2,80 млрд. рублей (рост составил 201 млн. рублей, или 7,7%), в иностранных валютах – 4,17 млрд. долларов США (рост на 34 млн. долларов США, или 0,8%).
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