Генеральный директор Hyundai Motor уходит со своего поста
В среду, 19 февраля, южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor объявил, что генеральный директор 81-летний Чон Мон Гу собирается покинуть свой пост.
Срок его полномочий истекает в марте, и совет директоров компании не стал их продлевать, пишет kommersant.ru
Господин Чон, сын основателя Hyundai, в последние годы постепенно отходит от руководства компанией. Тем не менее и после ухода с поста генерального директора он сохранит кресло президента компании.
Как сообщает агентство Yonhap, сменщиком генерального директора в совете директоров компании может стать его сын Чон Ый Сон. Голосование акционеров Hyundai по этому поводу должно состояться 19 марта.
20:56 19/02/2020
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