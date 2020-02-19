Генеральный директор Hyundai Motor уходит со своего поста

Срок его полномочий истекает в марте, и совет директоров компании не стал их продлевать, пишет kommersant.ru





Господин Чон, сын основателя Hyundai, в последние годы постепенно отходит от руководства компанией. Тем не менее и после ухода с поста генерального директора он сохранит кресло президента компании.









Как сообщает агентство Yonhap, сменщиком генерального директора в совете директоров компании может стать его сын Чон Ый Сон. Голосование акционеров Hyundai по этому поводу должно состояться 19 марта.



