Белорусам придется привыкать жить на "свои"

За последние 5-7 лет карты рассрочки в розничной торговле сильно потеснили классические кредиты и стали весьма распространенным платежным инструментом.





Карты рассрочки от разных банков принимают практически все торговые сети, основная масса крупных магазинов и многие индивидуальные предприниматели в торговле и сфере услуг.





Однако в прошлом году озабоченность картами рассрочки высказали представители МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли), свои замечания по картам рассрочки обнаружились у Национального банка. И в начале февраля банки-эмитенты карт рассрочки начали менять условия по ним.









Разберемся, как обстоят дела в данный момент, но на всякий случай, вспомним механизм работы этих карт.





Как работают карты рассрочки, что и кому в них выгодно

На самом деле карты рассрочки – это кредитные карты банков. Но проценты по ним платят не покупатели, а продавцы. Общий алгоритм пользования картами выглядит так:





При расчете картой рассрочки держатель карты получает товар или услугу по такой же цене как покупатели, уплатившие сразу всю сумму.





Банк перечисляет продавцу всю стоимость покупки.





Продавец платит банку проценты от стоимости покупки, также, как это происходит по кредиту.





Покупатель в назначенные сроки вносит деньги на счет карты и тем самым погашает задолженность.





Два важных момента:





период погашения определяет продавец для конкретных категорий товара;





стоимость рассрочки для продавца пропорциональна сроку погашения (дольше – дороже).





В общих чертах все выглядит именно так, и это выгодно сразу нескольким сторонам:





продавцы увеличивают свой оборот за счет тех, кто не готов купить товар по предоплате;





покупатели получают беспроцентный кредит, практически – рассрочку;





банки зарабатывают на кредитовании.





Все красиво и логично, но если продолжить логические цепочки, то обнаружатся серьезные противоречия, и даже конфликт интересов.





В чем суть конфликта

Все расходы продавца, в т.ч. проценты по картам рассрочки, в конце концов, переносятся на потребителя, т.е. повышают розничную цену. Но не для покупателей с картами рассрочки, а для всех.





Однако прямой заработок продавца выше при покупках по полной оплате сразу. Потому многие продавцы делают скидки и акции только для тех, кто платит своими.





В мае 2019 года на перечисленные моменты обратил внимание МАРТ, и отправил письмо на эту тему в Национальный банк.





Следующая важная веха – письмо от Национального банка коммерческим банкам в январе 2020 года.





В нем выражалась озабоченность, что плата по картам рассрочки от продавцов банкам доходит до 30%, и в конечном итоге перекладывается на всех покупателей. Было предложено ограничить эту плату 4%.





В начале февраля 2020 за ограничения в рассрочках высказался глава Нацбанка Павел Каллаур.





На этом фоне выглядит естественным, что некоторые отечественные банки уменьшили период пользования рассрочкой, другие стали ограничивать их выдачу. Но проверим информацию на конкретных примерах.









Как менялись сроки по картам рассрочки

Первой картой рассрочки в Беларуси была «Халва», и обычный период погашения по ней ограничивался 2-3 месяцами. Потом у Халвы появились конкуренты в и борьбе за потребителя сроки понемногу росли.





В начале 2015 года максимальная рассрочка составляла:





по карте «Халва» МТБанка – 6 месяцев;

по «Карте покупок» Белгазпромбанка – 2 месяца;

по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) – 4 месяца.





В конце 2018 года карт рассрочки стало больше, а максимальные сроки дольше:





по «Халве» МТБанка – 24 месяца;

по «Черепахе» Банка ВТБ (Беларусь) – 24 месяца;

по «Карте покупок» Белгазпромбанка – 24 месяца;

по «Красной карте» Альфа-Банка – 12 месяцев;

по «Любимой карте рассрочки» Паритетбанка – 12 месяцев;

по «Магниту» Беларусбанка – 12 месяцев;

по «Карте FUN» БПС-Сбербанка – 12 месяцев;

по карте «Е-каникулы» Статусбанка – 360 дней.





Сейчас, в середине февраля 2020, банки дают совсем другие условия:





«Халва» МТБанка – максимальный срок не указывается, но зависит от продавца и товара, обычно до 6 месяцев;





«Черепаха» Банка ВТБ (Беларусь) – рассрочка 12 месяцев, на большие сроки – кредит;





«Карта покупок» Белгазпромбанка – до 24 месяцев максимальный срок, но большинство магазинов-партнеров работают со сроком 3-6 месяцев;





«Красная карта» Альфа-Банка – без процентов только 2 месяца, максимальный срок – 12 месяцев;





«Любимая карта рассрочки» Паритетбанка – до 3 месяцев;





«Магнит» Беларусбанка – до 4 месяцев;





«Карта FUN» БПС-Сбербанка – как и раньше, до 12 месяцев.





В сравнении с концом 2018, одна карта совсем ушла из списка, а максимальный срок погашения сохранили только две не самые «долгоиграющие» карты. Но в общей массе периоды рассрочек стали меньше.





По желанию все это можно объяснить и заботой о потребителях, и неуверенностью в курсе рубля через полгода, и борьбой с закредитованностью населения, и массой других причин.





Ключевые игроки рынка карт рассрочки – МТБанк и БПС-Сбербанк – к моменту публикации предоставить комментарии не смогли.





В Альфа-Банке отметили, что для клиентов ничего не поменяется: «Магазины не платят комиссию Альфа-Банку за оплату покупок в рассрочку по «Красной карте». Поэтому рекомендации Нацбанка не относятся к нашему продукту, и мы сохраняем для своих клиентов максимальный срок рассрочки в 12 месяцев».









Что это значит?

Времена, когда можно было легко получить карту рассрочки и делать дорогостоящие покупки, растягивая оплату на год-два проходят. Банки будут вынуждены и дальше ужесточать требования по кредитам/рассрочкам, а людям придется привыкать жить на свои.





Пользователям же карт рассрочки стоит обязательно проверять условия перед покупкой и следить за графиком погашения.