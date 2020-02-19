ЕЭК может отменить ввозные пошлины на электромобили для физлиц
Коллегия ЕЭК 18 февраля поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.
"Действие этой меры будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами", - отмечается в сообщении.
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, что эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.
"Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются", - отметил Мясникович.
Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электромобили действовала с сентября 2016 года по август 2017 года, отмечается в сообщении.
"За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз. Вместе с тем, объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц", - полагают в ЕЭК.
По итогам обсуждения члены Коллегии ЕЭК поддержали предложение о временном установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.
В пресс-релизе также отмечается, что с конца 2018 года в рамках ЕАЭС действует план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах-членах ЕАЭС на 2018-2020 годы.
План предусматривает, в частности, предоставление грантов на разработку и производство электромобилей в государствах-членах ЕАЭС, снижение ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС на не производимые на территории ЕАЭС комплектующие и базовые компоненты для производства электромобилей, зарядной и сервисной инфраструктуры.
Источник: interfax.by
14:45 19/02/2020
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