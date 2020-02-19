ЕЭК может отменить ввозные пошлины на электромобили для физлиц

"Действие этой меры будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами", - отмечается в сообщении.





Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, что эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.





"Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются", - отметил Мясникович.





Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электромобили действовала с сентября 2016 года по август 2017 года, отмечается в сообщении.





"За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз. Вместе с тем, объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц", - полагают в ЕЭК.





По итогам обсуждения члены Коллегии ЕЭК поддержали предложение о временном установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.









В пресс-релизе также отмечается, что с конца 2018 года в рамках ЕАЭС действует план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах-членах ЕАЭС на 2018-2020 годы.





План предусматривает, в частности, предоставление грантов на разработку и производство электромобилей в государствах-членах ЕАЭС, снижение ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС на не производимые на территории ЕАЭС комплектующие и базовые компоненты для производства электромобилей, зарядной и сервисной инфраструктуры.