Доллар вплотную приблизился к историческому максимуму

С начала февраля значение корзины валют подскочило на 2,30% в 15(!) раз больше, чем было по итогам января.





Курс доллара подрос ещё на 0,0010 BYN до 2,2040 BYN/USD.





Сегодня доллар оказался на максимуме за 1468 дней. Последний раз ещё выше стоимость американской валюты поднималась на торгах 12 февраля, а исторический максимум был установлен более четырёх лет назад на торгах 10 февраля 2016 года — 2,2069 BYN/USD.





С начала месяца курс доллара подскочил уже на 0,0660 BYN.





Кус евро упал на 0,0053 BYN до 2,3805 BYN/EUR, но с начала февраля евро подорожал на 0,0236 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4638 BYN/100 RUB и покинул минимум за неделю, на который опустился вчера.





С начала февраля стоимость сотни российских рублей поднялась на 0,0781 BYN.









Центробанк России

Вчера вечером на Московской бирже российский рубль резко подешевел на новостях о том, что США вводят санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти».









Под раздачу попала компания Rosneft Trading SA зарегистрированная в Швейцарии. Ей досталось за торговлю венесуэльской нефтью в обход санкционного режима. Теперь она включена в «черный список» американского Минфина с блокировкой всех активов и запретом на любые сделки.





Т. к. головная компания — Rosneft Oil Company под новые ограничения не попала, то на биржу вернулось спокойствие и российский рубль даже отыграл потери у евро и доллара.





Банк России опустил официальный курс доллара расчётами на завтра на 8 копеек до 63,6873 российских рублей и аналогичный курс евро сразу на 31 копейку до 68,7823 российских рублей.