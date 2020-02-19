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Доллар вплотную приблизился к историческому максимуму

Торги в среду 19 февраля завершились ослаблением белорусского рубля к российскому рублю и доллару, евро сегодня подешевел. Стоимость валютной корзины выросла сразу на 0,11% и превысила уровень начала недели на 0,04%.

С начала февраля значение корзины валют подскочило на 2,30% в 15(!) раз больше, чем было по итогам января.

Курс доллара подрос ещё на 0,0010 BYN до 2,2040 BYN/USD.

Сегодня доллар оказался на максимуме за 1468 дней. Последний раз ещё выше стоимость американской валюты поднималась на торгах 12 февраля, а исторический максимум был установлен более четырёх лет назад на торгах 10 февраля 2016 года — 2,2069 BYN/USD.

С начала месяца курс доллара подскочил уже на 0,0660 BYN.

Кус евро упал на 0,0053 BYN до 2,3805 BYN/EUR, но с начала февраля евро подорожал на 0,0236 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4638 BYN/100 RUB и покинул минимум за неделю, на который опустился вчера.

С начала февраля стоимость сотни российских рублей поднялась на 0,0781 BYN.


Центробанк России

Вчера вечером на Московской бирже российский рубль резко подешевел на новостях о том, что США вводят санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти».


Под раздачу попала компания Rosneft Trading SA зарегистрированная в Швейцарии. Ей досталось за торговлю венесуэльской нефтью в обход санкционного режима. Теперь она включена в «черный список» американского Минфина с блокировкой всех активов и запретом на любые сделки.

Т. к. головная компания — Rosneft Oil Company под новые ограничения не попала, то на биржу вернулось спокойствие и российский рубль даже отыграл потери у евро и доллара.

Банк России опустил официальный курс доллара расчётами на завтра на 8 копеек до 63,6873 российских рублей и аналогичный курс евро сразу на 31 копейку до 68,7823 российских рублей.
Источник: select.by
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