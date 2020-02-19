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Минлесхоз подтверждает планы по запуску шести заводов по производству пеллет в 2020 году

Шесть заводов по производству пеллет будут введены в эксплуатацию в Беларуси в текущем году, сообщили министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на пресс-конференции в Минске в среду.

"Уже во второй половине года наши производства должны заработать. Мы делаем все, чтобы 1 июня подписать акты ввода в эксплуатацию этих шести заводов", - сказал Дрожжа.

Он уточнил, что строительные работы на четырех производствах (в Борисовском, Кличевском, Пружанском и Новогрудском районах - ИФ) находятся "уже практически на финишной прямой, порядка 70% строительно-монтажных работ выполнено".

"В Житковичском и Мозырском районах (…) не позднее 15 марта должна начаться поставка оборудования. Работы организованы в круглосуточном режиме. До 1 июня оборудование будет смонтировано", - добавил министр.

По информации главы Минлесхоза, суммарно заводы будут выпускать порядка 150 тыс. тонн пеллет в год.
Интерфакс
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