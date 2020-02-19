Наталией Шаблинской. Чем обернулось для торговли правило обязательного наличия отечественных товаров и как на акциях цена после оказывается выше цены до - об этом и многом другом " Комсомолка " беседовала с исполнительным директором Ассоциации розничных сетей





СПРАВКА. Наталия Шаблинская в торговле без малого 45 лет. Начинала с работы в «Промторге», затем была заместителем гендиректора компании «Внешторгпроминвест», с 2004 года возглавляет сеть универсамов «Рублевский», с 2017 года - Ассоциацию розничных сетей, в которую входит больше 60% рынка (продуктовые магазины и гипермаркеты, сетевые строительные, детские магазины и др.).









- Наталия, признайтесь, супермаркет действительно может заставить человека купить больше? Ведь пока идешь за хлебом в дальний конец гипермаркета, по дороге что только не схватишь… И жвачку на кассе, потому что на глаза попалась.





- Естественно, в торговле никто не хочет, чтобы покупатель взял полбатона и пулей вылетел из магазина. И хотя сейчас гораздо меньше импульсных покупок, все же есть приемы, которые помогают увеличивать продажи.





Это как правила дорожного движения, только в розничных объектах. В гипермаркетах есть правило золотого треугольника, когда ключевые позиции - молоко, хлеб и товары повседневного спроса - находятся в трех разных концах торгового зала, а все остальное - между ними.





Понятно, что рядом с пивом будет вяленая рыба и чипсы, а летом у кассы мы выставляем мороженое и охлажденную воду. Жевательная резинка - действительно импульсная покупка, поэтому она и выкладывается у кассы. Кроме того, за ними нужен контроль, всегда есть потери.





«У НАС ЕСТЬ ЖАЛОБЫ НА ПРОСРОЧКУ В 15 МИНУТ»





- В Европе на товар, у которого скоро истекает срок годности, делают большую скидку или раздают бедным. А куда наши магазины отправляют просрочку?





- У всех есть отходы производства и правила их утилизации. Но грамотный руководитель не позволит получать такие потери - есть статистика продаж по дням и месяцам.





Если у единичного товара срок годности подходит к концу, мы применяем механизм уценки: сначала снимаем торговую наценку вплоть до себестоимости, потом себе в убыток продаем ниже себестоимости. Признаюсь, такие товары часто покупают и сами продавцы, и покупатели, которые специально приходят за уценкой по вечерам.





Но бывает и форсмажоры: ночью отключили электричество, растаяло мороженое и пропало тесто. Или водитель повез в жару молоко в десять магазинов по кольцу, а холодильник работает плохо, пока доехал до нас - испортилось.





А молоко - невозвратный товар, за который нужно заплатить… На это есть нормы списания, такие продукты обычно отправляются в мусорный контейнер или в зверохозяйства.





- Правда, что магазины могут бесконечно переклеивать сроки годности?





- Меня раздражают такие обвинения! Да, есть люди, которые могут пойти на такой подлог, мы с этим боремся. Но в магазине бывает до 75 тысяч наименований, товар приходит каждый день - невозможно поставить 100 человек следить за этим. И если вы видите, что товар просрочен, - скажите продавцу, вас поблагодарят и сразу его уберут.





К сожалению, у нас идет бесконечная война с недобросовестными обществами защиты прав потребителей. Когда у них нет заработка, они, например, берут одну упаковку на полке и кладут подальше, а потом, когда срок годности подошел к концу, достают.





Обвиняют магазин в просрочке и навязывают свои лекции по правилам выкладки, санитарным нормам за 300 - 600 рублей - иначе, мол, жаловаться будем. Когда смотрим записи камер, они бросаются наутек, и выплаты им уже не нужны…





Кроме того, есть законодательная коллизия - как раз сейчас мы настаиваем на пересмотре этого правила. Например, срок годности головки сыра - 6 месяцев, а нарезанного сыра - 24 часа. В конце дня осталось пару кусочков, которые нужно по правилам выбросить.





Ну как он мог испортиться от того, что его нарезали? Если сыр в холодильнике дома пролежал неделю, большинство его спокойно съест, а в магазине можно и побуянить. Представьте себе, у нас есть жалобы на просрочку в 15 минут!









- А вот еще вопрос: включают ли заранее в стоимость товара бесплатные полиэтиленовые пакеты?





- Нет. Они входят в затраты и списываются потом из чистой прибыли.





- Скидки в 70 - 80% на некоторые товары - это действительно скидка или возврат к первоначальной цене, до акции? Как это возможно?





- Такие скидки может предложить ювелирный магазин, но не продуктовый ритейлер. Средняя наценка у нас 25%. Есть какие-то группы типа эксклюзивного чая, на которые может быть скидка чуть больше. Но скидка в 70 - 80% - это абсурд.





- А как насчет акций, где цена после выше цены до?





- Всегда есть человеческий фактор. Бывает, что акция закончилась, а кто-то не нажал кнопку, которую нужно было нажать вчера, и появилась не та цена. Ну что ж поделать, такие вот специалисты.





У нас даже руководители иногда так напишут письмо, что живот надорвешь от смеха! Здесь есть два виновника - технический сбой и человеческий фактор. У всех случаются ошибки, но в торговле это более заметно.





«ОГРОМНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ УСТУПАЮТ МЕСТО МАГАЗИНАМ У ДОМА»





- Есть ли сейчас тенденции - какой должна быть торговля?





- К нам все мировые тенденции приходят с опозданием. Например, 10 лет назад у нас практически не было торговых центров, сейчас - больше 770 м кв. торговых площадей на тысячу человек, а в Минске и вовсе перебор.





Но в мире огромные торговые центры уже не являются популярным и эффективным местом по добыче денежных средств - сейчас развиваются маленькие частные магазины у дома, где продают свежее мясо и копчености, овощи и фрукты, круассаны и хлеб…





Главное - держать качество. Востребованы и магазины у дома с широким ассортиментом.





- Как вы относитесь к ассортиментным перечням товаров - они на самом деле защищают белорусскую продукцию?





- Эта обязательная выкладка белорусских товаров в магазине - тормоз в развитии производителей. Ассортиментные перечни дали производителям гарантию, что их товар в любом случае возьмут.





В итоге они просто обленились, перестали думать и выпускать новинки: «Продается? Отлично! Мы не будем фасовать в мелкую тару, берите наши 10-килограммовые коробки дорогих конфет».





А они никогда не продадутся в маленьком магазине. Или, например, производитель делает линейку вафель с начинкой. Из них три сорта очень востребованы, один - замедленного спроса, два вообще не покупают. Но нам все равно отгружают всю линейку…





Ассортиментный перечень дает белорусским производителям преференции, но я уверена, рынок положит этому конец. Мы не должны продавать то, что никто не покупает!





В торговле есть пул затрат: коммуналка, транспорт, фонд оплаты труда, обслуживание банковских кредитов, форма сотрудников, торговое оборудование, его ремонт… Нужно покрыть эти затраты и еще заработать, а торговые сети - низкорентабельный бизнес: по официальной статистике, прибыль составляет от 0,5% до 1,2%.









- Что бы вы посоветовали отечественным производителям?





- Не пытаться делать то, что мы не умеем. Вот делаем мы прекрасные троллейбусы - давайте на них и сосредоточимся! А вот наша плодоовощная продукция не конкурирует ни с солнечной Турцией, ни с Египтом, ни с какими-то другими теплыми странами.





У нас для выращивания огурцов и помидоров круглосуточно используют электроэнергию, из-за чего они летом стоят по 5 рублей, когда рынок предлагает отборные помидоры по 2,5 рубля и ниже. Но мы обязаны их брать, они входят в ассортиментный перечень. Но кто их купит?





А потом к нам предъявляют претензии, что это розница цены накрутила… Я бы задала встречный вопрос: почему на наш рынок товар часто приходит дороже, чем на внешние?





- Несмотря на все ассортиментные перечни, доля импортного шоколада за прошлый год выросла на треть, пшеничной муки - в 2 раза, кондитерки - на 15%. Белорусские производители жалуются, что сети не хотят брать их товар на полки…





- Действительно, сейчас упали продажи по некоторым отечественным товарам, но в этом виноваты не торговые сети. Здесь главная причина - цена. Предложение мы должны дать всем категориям покупателей, в том числе и не очень обеспеченным. А среди белорусских товаров немного недорогих.





Еще один фактор - плохая упаковка. Это же как с любовью: сначала ты смотришь на объект, а потом уже все остальное. Ну так сделайте такую любовь!





В целом же белорусские продукты востребованы у покупателей. Но производители должны подумать о том, чтобы они были безупречны и востребованы в том объеме, который им нужен. Для этого им самим нужно быть активными, а этого мы не наблюдаем. Поставщики привыкли к холодным звонкам, но этот метод уже умер! О новинках производителя мы можем вообще не знать.





В регионы железный конь пока не дошел: они напечатали при царе Горохе прайс, что-то в нем зачеркнули, а что-то - забыли. Иногда и вовсе не могут подготовить документы! Товаровед в магазине по этому прайсу пять раз заказывает, а ничего не приходит. На шестой раз спрашивает: «Да что у вас там происходит?». А ему отвечают «А, так это давно уже сняли с производства!».









«В ГОССЕКТОРЕ ПОРОЧНЫЙ КРУГ: ЕСЛИ ТЫ ДОБИЛСЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ТЕБЕ ИХ ПОТОМ ПОСТОЯННО ПЛЮСУЮТ»





- Как думаете, почему многие производители такие пассивные?





- Нет мотивации, драйва внутри коллектива: люди просто приходят на работу. Играет роль и постоянный порочный круг в госсекторе: если ты добился установленных показателей, тебе их потом постоянно плюсуют и плюсуют. В итоге проходят совещания с разбором полетов: почему не выполнили целевые показатели?





Нет, вы и правда думаете, что к нам прилетят инопланетяне и это купят? Ритейл понимает, что денежная масса у людей не растет или на уровне прошлого года, а госпредприятиям невдомек, что если у покупателя в кармане 100 рублей, он не купит на 120.