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Нефтяной цейтнот: поможет ли Сечин и что ему Лукашенко пообещал взамен?

Белорусские НПЗ почти два месяца находятся на "голодном пайке", их мощности загружены на оптимальном минимуме – около 16 тыс. тонн в сутки при потенциальной возможности в два раза выше.

Нефтяной цейтнот: поможет ли Сечин и что ему Лукашенко пообещал взамен?
Чтобы не остановить заводы в условиях затянувшихся переговоров с пятеркой крупнейших российских нефтяных компаний и продолжающихся поисков оптимальной альтернативы, Минску пришлось пожертвовать экспортом  собственной нефти («Белоруснефть» добывает около 1,7 млн тонн нефти в год). 

А также срочно перенаправить на белорусские НПЗ нефть сибирской «дочки» «Белоруснефти» – компании «Янгпур» (ее добыча в прошлом году превысила 220 тыс. тонн) и даже прибегнуть к забору технологической нефти.

Нефтяной цейтнот


Белорусское правительство надеется, что интерес к поставкам нефти в Беларусь проявят небольшие российские нефтяные компании, которым по решению российского руководства теперь «Транснефть» открыла «трубу». 

По крайней мере, с 15 по 23 февраля «Транснефть» принимает заявки на мартовскую прокачку нефти в Беларусь. Есть ли уже от них такие заявки,  белорусская сторона пока не сообщает.


Но даже если желающие и появятся, уже очевидно, что белорусским НПЗ придется забыть о годовой переработке не только  24 млн тонн, что предусмотрено балансом с  РФ на 2020 год, но и об оптимальном режиме загрузки в 18 млн тонн.

Существенное снижение переработки отечественными НПЗ в любом случае неизбежно при продолжении налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, неуступчивой позиции Москвы сделать скидку к цене поставляемой в Беларусь.

Отметим, что средняя цена импортируемой российской нефти составила в 2019 году для Беларуси около 370 долларов за тонну, что, по оценке госконцерна «Белнефтехим», в среднем на 20% ниже мировой цены. В 2020 году, как предполагается, этот дисконт составит 15-17%.

Силовое решение проблемы – добирать нефть до предусмотренных балансом 2 млн тонн в месяц из транзитной «трубы» – слишком рискованный для Минска шаг, хотя белорусский президент на днях и пригрозил это сделать. 

Понятно, что российским компаниям будет непросто перенаправить из белорусской «Дружбы» на  альтернативные маршруты достаточно большие объемы нефти (около 50 млн тонн в год), тем не менее, такие возможности у них есть.

Следовательно, если Минск возьмется за нефтяной «рычаг», есть риск потерять еще больше, а гарантий добиться нужного результата – никаких.

Остается один выход – попытаться договориться. Именно этим и продиктовано желание белорусского президента встретиться с главой крупнейшей нефтедобывающей компании РФ «Роснефть» Игорем Сечиным и получить «полную ясность» относительно ее дальнейших планов в отношении работы в Беларуси.

«Роснефть» – поставщик-лидер, в прошлом году компания поставила около  половины всей нефти на белорусские  НПЗ (в 2019 году они переработали 18 млн тонн).

«Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажите что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», –  сказал Лукашенко.

«Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами», – заявил  Сечин на встрече с Лукашенко в Минске 18 февраля (цитата по  БелТА).

Сечин при этом обратил внимание, что «Роснефть» является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси. «Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая – работают 36 АЗС», - сказал он.


Интересы Сечина в Беларуси


Отметим, что состав акционеров Мозырского НПЗ формально изменился в 2013 году. Вслед за чем собственниками «Славнефти», владеющей 42,581% акций Мозырского НПЗ, на паритетных началах стали «Роснефть» (вместо ТНК-ВР; 100% ее акций консолидировала госкомпания «Роснефть») и «Газпром нефть». 

Вслед за этим появилась информация о намерении «Роснефти» купить Мозырский НПЗ. И не без основания: после ареста в 2013 году белорусскими властями гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера главе «Роснефти» Игорю Сечину удалось помешать намерениям правительства РФ снизить поставки нефти.

Вероятно, в знак благодарности белорусские власти в конце 2013 года завили о готовности продать госдолю в Мозырском НПЗ (42,76% акций), а также госдолю (98,9%) владельца 12,252% акций завода – ООО «МНПЗ плюс», – то есть весь свой госпакет – 55,01% акций. 

Интерес к активу проявили тогда две российские компании – «Газпром нефть» и «Роснефть». Причем белорусское правительство само направило приглашение «Роснефти» поучаствовать в приватизации Мозырского НПЗ, но с условием – увеличить к 2020 году на Мозырском НПЗ переработку нефти до 20 млн тонн в год (в то время Мозырский НПЗ перерабатывал около 11 млн тонн).

Однако публичной реакции «Роснефти» на это предложение не последовало, – неясно, то ли это неожиданное предложение остудило интерес компании, то ли у глобального нефтяного игрока появились другие приоритеты. 

Но кто знает, как может сложиться ситуация в обозримой перспективе. Тем более, сомнительно, что амбициозная «Роснефть» потеряла интерес к Мозырскому НПЗ, который является для нее и потребителем поставляемой нефти, и конкурентом на экспортных рынках.

По завершению налоговой реформы в нефтяной отрасли Россия к 2024 году полностью обнулит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, что заставит белорусские НПЗ покупать российскую нефть по мировой цене. Фактически же оказалось, что в такой ситуации белорусские НПЗ оказались уже в начале 2020 года.

Хотя цена российской нефти не выросла до мировой, тем не менее, белорусская сторона наотрез оказалась ее покупать из-за премии для российских нефтяных компаний в 10 долларов за тонну. В отсутствие четкой продуманной заранее стратегии заложниками ситуации оказались прежде всего белорусские НПЗ.

Время покажет, поможет ли Минску глава «Роснефти» справиться с этими проблемами. Если – да, то непонятно, какую цену придется за это заплатить Минску.

В этой связи напомним, что несколько лет назад «Роснефть» собиралась стать генеральным поставщиком нефти в Беларусь. а также организовать поставки газа для «Гродно Азот» – крупнейшего белорусского потребителя газа (потребляет около 2 млрд кубометров в год). 

В то время «Роснефть» хотела сломать монополию «Газпрома» на поставки газа в Беларусь и планировала переключить часть поставок на себя.

Опять же, время покажет, остались ли эти проекты в Беларуси для Сечина актуальными.
Татьяна Маненок, nmnby.eu
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