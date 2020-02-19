Ширпотреб и индпошив: посмотрите, как шьют маски в Бобруйске и Шанхае
Китай старается удовлетворить растущий спрос на медицинские маски. В помощь им трудятся и в других странах – например, маски начали выпускать в Бобруйске.
Рост спроса на защитные маски в Китае изменил поведение ряда фабрик. Многие из них перепрофилировались, ведь в планах китайского министерства промышленности – нарастить выпуск масок до 20 миллионов штук в день.
Масок китайцам нужно по-настоящему много. Только в закрытом на карантин Ухане проживает девять миллионов жителей, они ежедневно используют 20 миллионов медицинских масок.
Ряд стран уже ввел запрет на экспорт защитных масок. Среди них – Тайвань и Казахстан. А Китай даже запретил продавать ткани, пригодные для пошива масок.
Одна из фабрик, которая пытается удовлетворить потребности рынка, работает в Шанхае. Здесь наняли дополнительных рабочих и добавили сотрудникам третью смену.
Белорусская швейная фабрика в Бобруйске также среагировала на возросший спрос. На минувшей неделе там начали выпуск защитных масок – их сотрудницы фабрики отшивают вручную. Над одной маской работает команда из четырех швей. Всего в день одна бобруйская фабрика планирует производить 80 тысяч медицинских масок.
Объемы производства в Китае впечатляют, но белорусы каждую маску отшивают вручную. Причем труд кропотливый – швеи признаются, что иное пальто сшить проще, чем миниатюрную маску. Сравните, как подходят к процессу в Беларуси и в Китае.
Источник: sputnik.by
11:48 19/02/2020
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