«Продолжаются переговоры с польской стороной по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» с территории Польши на территорию Беларуси», – заявили в пресс-службе концерна.





Ранее «Белнефтехим» заявлял о технической возможности реверсных поставок нефти из Польши. Но так как польская сторона не может качать нефть одновременно к себе и от себя, реверс возможен только с остановками. В концерне выразили уверенность, что в критической ситуации польская сторона пойдет навстречу Беларуси.