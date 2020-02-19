«Белнефтехим» продолжает переговоры с Польшей о реверсных поставках нефти
Концерн «Белнефтехим» продолжает вести переговоры с польской стороной об организации реверсных поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает БелТА.
«Продолжаются переговоры с польской стороной по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» с территории Польши на территорию Беларуси», – заявили в пресс-службе концерна.
Ранее «Белнефтехим» заявлял о технической возможности реверсных поставок нефти из Польши. Но так как польская сторона не может качать нефть одновременно к себе и от себя, реверс возможен только с остановками. В концерне выразили уверенность, что в критической ситуации польская сторона пойдет навстречу Беларуси.
08:40 19/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.