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Посол подтвердил готовность Украины к транзиту нефти для Беларуси

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим подтверждает готовность Украины осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ.

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — сказал Кизим в беседе с корреспондентом БелаПАН 18 февраля в Минске.

Он пояснил, что поставки могут пройти и по трубопроводу Одесса-Броды, и железнодорожным транспортом. «Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопросы технический. Это все зависит от белорусской стороны. То, что, мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», — добавил дипломат.

Как напомнил посол, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

Напомним, что в декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти. На сайте российской компании «Транснефть» сообщается, что в 2020 году на белорусские НПЗ планируется поставить 23,5 млн тонн нефти. Однако потом возник вопрос цены и поставки прекратились вообще. 

В настоящее время единственным поставщиком российского углеводородного сырья в Беларусь является группа компаний «Сафмар» близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева. Но потенциал Гуцериева на исходе, так как кампания уже выбрала в России квартальную квоту на экспорт нефти. Ситуация требует немедленного решения. И Александр Лукашенко даже пригрозил, что будет забирать транзитную нефть из нефтепровода "Дружба". 
"Белорусский партизан"
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