Это на 1,39 рубля больше, чем на начало декабря прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие средние пенсии получают минчане.





Фото: Еврорадио





Средний размер трудовых пенсий на начало февраля в столице был на уровне 467,47 рубля, а выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи — 295,32 рубля.





Средний размер пенсии по инвалидности составляет 408,36 рубля. При этом средняя пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания выросла до 381,6 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — до 195,25 рубля.





Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 427,65 рубля (на начало декабря прошлого года — 1 356,41 рубля).





Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ равняются 848,54 рубля.









Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у жителей Минска, как и в целом по стране, составляет 119,94 рубля.





В Минске на начало января проживало 480,6 тысячи пенсионеров, следует из данных Белстата.





Тем временем профсоюзы в очередной раз предлагают властям внести изменения в существующую пенсионную систему: уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на заслуженном отдыхе.



