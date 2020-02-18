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Афганистан, Вьетнам... С какими странами Беларусь увеличила товарооборот?

Топ-стран, с кем Беларусь торгует

Китай. Товарооборот с этой страной в 2019 году вырос на 23,4%. Казалось бы, ничего удивительного, но темпы роста нашего экспорта в Китай (вырос на 44%) превысили темпы роста импорта в Беларусь, а сальдо торговли в Китаем оказалось отрицательным и составило минус $2,8 млрд. Только с Россией минус больше, пишет officelife.media со ссылкой на  Белстат


Ирак. Товарооборот с этой страной вырос в 5,6 раза, и это за счет нашего экспорта.

Уругвай. Еще одна страна, товарооборот с которой вырос в разы ( в 3,4 раза), причем в этом случае вырос и импорт, и экспорт.

Афганистан (272%) и Вьетнам (174%).

ОАЭ. Товарооборот вырос на 53%, причем импорт из ОАЭ — на 45%.

Швейцария. Попала в рейтинг потому, что товарооборот вырос на 44%. К тому же импорт из этой страны больше нашего экспорта в 5 раз. Только часов белорусы купили на $2,6 млн.

Среди стран, с которыми у Беларуси уменьшился товарооборот в 2019 году, такие наши соседи как Россия, Латвия, Эстония и Литва.

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