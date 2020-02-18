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В Польше горняки блокировали железную дорогу из-за угля из России

Профсоюзы польских шахтеров во вторник утром заблокировали железнодорожный путь, ведущий к пункту разгрузки угля, который завозят из России, в населенном пункте Славкув Силезского воеводства на юге Польши.

Блокирование, которое продолжалось несколько часов, по словам протестующих, имело целью заставить власти отказаться покупать уголь из РФ, а начать больше использовать польский уголь, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы многократно обращались к правительству с требованием отказаться от импорта российского угля. И не раз получали обещания. Однако, в реальности ничего не происходит, кроме того, что политики и дальше декларируют и заявляют, а у нас и далее у шахт целые насыпи нашего угля ", - заявил лидер профсоюза "Серпень 80" Богуслав Зентек.

В блокировании участвовало почти 300 шахтеров из нескольких профсоюзных объединений. Польские горняки задекларировали, что и в дальнейшем будут протестовать таким образом против импорта угля.

Компания PKP LHS, которая обслуживает заблокированные протестующими пути, сообщила, что для забастовки не было оснований, поскольку в январе-феврале этого года компания не принимала уголь из России.

Уже второй раз в этом году польские шахтеры блокировали пути, протестуя против экспорта угля из России. В частности, в конце января шахтеры блокировали пути к электростанции "Лазиска" в Силезском воеводстве.

По информации заместителя министров государственников активов Адама Гавенды, в прошлом году в Польшу было импортировано 16,7 млн тонн каменного угля, при этом из России - 10,8 млн тонн. В 2019 году угля из России было импортировано на 2,5 млн тонн меньше, чем в 2018 году.

Кроме ограничения импорта угля из-за границы, польские шахтеры требуют увеличения зарплат на 12%.

Польская горная группа является крупнейшей угольной компанией в ЕС и объединяет несколько шахт и производственных предприятий.
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