«Обидно, но все равно скажу – Беларусь ведет себя как законченный наркоман, которому требуется все более сильный наркотик. И мы не хотим лечиться, мы хотим больше и сильнее дозу. А за это надо платить».





То, что происходит сейчас, очень похоже на «ломку». Как наркоман готов на всё, даже на преступление, ради дозы, так и наша власть готова на всё ради нефти.





Так, Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.





По его словам, в феврале Беларусь может забрать из транзитного потока до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. Итак, по факту, словно наркоман в поисках дозы, наша власть зациклилась на нефти с газом. С газом вопрос на этот год вроде как решили, осталась нефть. И мы её получим в полном объеме, утверждает власть, в крайнем случае – из транзитной трубы откачаем.





А нужны ли Беларуси все 24 миллиона тонн нефти в новых условиях? Никто, похоже, над этим не размышлял. Нефть для внутреннего потребления Россия нам пока поставляет и на наших условиях. Вряд ли и прекратит. Нужно ли больше? Не станет ли убыточным экспорт нефтепродуктов?









Но наркоман про это не думает. Он готов заполучить дозу любой ценой, даже ценой войны, ибо откачка чужой нефти из транзитной трубы – это объявление нефтяной и, возможно, полномасштабной экономической войны. Это нужно перед «главным экзаменом»?





В действительности, уже не важно, «отвоюем» мы на текущий год нефть в полном объеме по определенной нами цене, или нет. Всё равно ясно, что «нефтяной эмират» без своей нефти рано или поздно прекращает своё существование, и обречен на поиск альтернатив. Причем на поиск не альтернативной нефти, а альтернативы нефти.





Делать это следовало уже давно, но ничего не делается и сегодня.









«Наоборот, Лукашенко надо будет выбирать: или сдаться Путину, или по крайней мере сделать шаги в направлении шоковой терапии для экономики, что позволит освободить ее из-под российской зависимости. И если он выберет последний сценарий, Соединенные Штаты и Евросоюз должны сделать все возможное, чтобы облегчить боль, при этом не прекращая требовать улучшения ситуации с правами человека».





Надо, наконец, осознать, что переход на мировые цены на энергоносители для независимой и суверенной Беларуси абсолютно неизбежен. Как и рыночные отношения – вместо «братских» со всеми без исключения партнерами. Вне зависимости от того, в каких окопах кто из них «гнил».





Иными словами, вариант полной независимости с экономическими условиями, аналогичными с регионами РФ окончательно отпал. Еще возможны отдельные рудиментарные проявления, но это ненадолго.





Продолжать базировать на этой схеме экономическую политику страны глупо и недальновидно. Надо искать другие способы заработать. Причем именно заработать, а не получить даром под дружбу с Россией или за вражду с ней.





Лукашенко утверждает, что все войны и ссоры с Россией возникают исключительно на почве его борьбы за равные условия для субъектов хозяйствования в рамках "союзного государства" и ЕАЭС.





«Мы договорились, что у нас будет торговля товарами и услугами без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий?, – сказал Лукашенко в беседе с рабочими Светлогорского ЦКК, – «У вас газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России – 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь и чего хочу».









Но россияне, со своей стороны, правы, когда говорят, что абсолютно одинаковые условия с Россией могут быть только в России.





Можно это воспринимать как намек на «воссоединение», а можно – и как предложение определиться, наконец, с тем является ли Беларусь независимым государством или нет. И выбор, в конечном итоге – только за нами. Или независимость, или «равные условия» в рамках одного государства. И то и другое одновременно уже невозможно.





Первый квартал близится к завершению, а мы всё нефтяную альтернативу ищем и никак найти не можем. Хотя, вероятно, никто ничего и не искал.





В принципе, наверное, в этом нет необходимости, поскольку в условиях мировых цен на нефть она перестает быть основным источником пополнения бюджета. Нефть же по мировым ценам для внутреннего рынка сегодня можно купить где угодно, включая США и упомянутую Россию. Тут даже правительство подключать не надо, не то что главу государства.





Власть же должна заниматься развитием стратегии жизни для независимого государства, а не пытаться сохранить «нефтяной эмират» на чужой нефти.











