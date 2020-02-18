Вадим Иосуб: Нынешнее падение ВВП - это совсем еще не дно

В январе белорусская экономика упала на 1,9% . Однако правительство по-прежнему надеется закончить год в позитивном ключе: при позитивном сценарии планируется рост на 2,8%, а при консервативном — на 1,9%. Хотя независимые и международные эксперты считают такие прогнозы весьма оптимистичными.





Вадима Иосуба, чем грозит Беларуси продолжение нефтяной войны. Салiдарнасць » поинтересовалась у финансового эксперта, старшего аналитика компании «Альпари», чем грозит Беларуси продолжение нефтяной войны.





— Спад был ожидаемым, — отметил он. — Есть снижение нефтепереработки из-за отсутствия поставок нефти. Есть спад в поставках калийных удобрений... И это не исчерпывающий список — например, в январе было зафиксировано серьезное сокращение в производстве БелАЗов. Но если говорить о ключевых составляющих, то больше всего потеряла наша нефтеперерабатывающая промышленность.





Отвечая на вопрос, можно ли назвать спад на 1,9% тем «дном», которого достигла белорусская экономика, отказавшись от российской нефти, финансовый эксперт замечает:





— Назвать это дном — это большой оптимизм. Дно — это то, от чего отталкиваются и идут наверх. А не факт, что мы оттолкнемся, по одной простой причине: непонятно, когда закончится нефтяной конфликт с Россией.









Нужно понимать, что январский спад — это не последствия мировых цен на нефть, а последствия отсутствия нефти. Отсутствие контракта с Россией связано с тем, что Беларусь не хотела платить премию к цене. И торг идет именно вокруг этой премии, которая составляет около 2% от цены.





Получается парадоксальное: если бы Беларусь согласилась с премией, то для экономики это было бы намного менее болезненно, чем отсутствие поставок нефти.





Однако, по словам собеседника, этот вопрос вышел далеко за рамки экономики и имеет политический характер.





— В противном случае получилось бы, что белорусская власть сдала свои переговорные позиции — и согласилась на российские условия... Ну и нужно учитывать, что все это происходит в рамках уже начавшейся предвыборной кампании главы государства, где он разыгрывает карту основного защитника белорусского суверенитета.





Что касается возможного роста ВВП в 2020 году… Еще в конце прошлого года, когда не было известно, что нефтяная война затянется, даже консервативный прогноз роста ВВП на 1,9%, который был заложен в бюджет, мне казался излишне оптимистичным.





Сейчас, мне кажется, ни при каких условиях этот прогноз достигнут не будет, — считает Вадим Иосуб.