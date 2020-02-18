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Белорусский бизнес в тени России: большая беседа с Виктором Бабарико

Весь прошлый год белорусский бизнес пытался понять, как изменятся "условия игры" после "углубления интеграции" Беларуси и России.

Белорусский бизнес в тени России: большая беседа с Виктором Бабарико
Сегодня интеграционный проект вроде бы поставлен на паузу, но беда не приходит одна: Беларусь и Россия продолжают спорить за поставки нефти и газа. Как это всё отразится на белорусской экономике и чем белорусский бизнес отвечает на перспективу оказаться в тени российского?

Об этом в эфире Еврорадио Змитер Лукашук говорит с председателем правления "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико.
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