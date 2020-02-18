Суд в Гааге обязал Россию выплатить более €50 млрд акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги заявил, что РФ обязана выплатить более €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.
Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, отменено, передает ТАСС.
Как отмечается, у России есть возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.
В Минюсте РФ сказали РИА Новости, что Россия по-прежнему считает, что экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами, в том числе через взятки.
В июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил бывшим акционерам «ЮКОСа» 50 миллиардов евро за экспроприацию компании. Акционеры утверждали, что Россия совершила «атаку» на компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и захватить ее активы, передает tvrain.ru
Позднее это решение было успешно обжаловано Россией.
"Белорусский партизан"
12:42 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.