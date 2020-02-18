Брестский электромеханический завод станет частью "Бобруйскагромаша"
Брестский электромеханический завод войдет в состав холдинга "Бобруйскагромаш" в 2020 году.
Об этом генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич рассказала премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, который посетил предприятие во время рабочего визита в Могилевскую область.
"Уже подписана дорожная карта с Министерством промышленности о выходе ОАО "Технолит Полоцк" из холдинга. На его место придет Брестский электромеханический завод уже в этом году, - рассказала Надежда Лазаревич. - Это необходимо для того, чтобы наше предприятие могло предоставлять всю гамму сельскохозяйственной техники. Сейчас в линейке отсутствуют сеялки. С приходом брестского завода мы планируем это исправить".
Как отметила генеральный директор холдинга, сейчас у брестского завода не самое лучшее финансовое состояние. Однако "Бобруйскагромаш" уже начал прорабатывать пути выхода из сложившейся ситуации и готов заняться стабилизацией и развитием предприятия, сообщает government.by
10:36 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.