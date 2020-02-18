Об этом генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич рассказала премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, который посетил предприятие во время рабочего визита в Могилевскую область.





"Уже подписана дорожная карта с Министерством промышленности о выходе ОАО "Технолит Полоцк" из холдинга. На его место придет Брестский электромеханический завод уже в этом году, - рассказала Надежда Лазаревич. - Это необходимо для того, чтобы наше предприятие могло предоставлять всю гамму сельскохозяйственной техники. Сейчас в линейке отсутствуют сеялки. С приходом брестского завода мы планируем это исправить".



