



В Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом накануне сообщило Синьхуа.





Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.





Реконструкция объекта началась в понедельник и, как ожидается, завершится уже к субботе. Для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом вышеуказанная строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно и выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни.





На фоне борьбы Китая с эпидемией COVID-19 маски пользуются огромным спросом со стороны медработников, персонала по контролю заболеваний, а также населения.





Правительство поощряет производителей медицинских средств наращивать их производство, а также принимает другие меры для восполнения дефицита поставок соответствующих товаров, – говорится в сообщении.









Напомним, недавно в китайском Ухане за 10 дней построили больницу Хошэньшань на тысячу мест для лечения заразившихся коронавирусом. Второй госпиталь на 1500 мест – Лэйшэньшань – построили за 15 дней.