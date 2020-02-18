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С китайской скоростью: завод по производству масок построят в Пекине за шесть дней

В Китае не хватает защитных масок


В Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.

Реконструкция объекта началась в понедельник и, как ожидается, завершится уже к субботе. Для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом вышеуказанная строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно и выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни.

На фоне борьбы Китая с эпидемией COVID-19 маски пользуются огромным спросом со стороны медработников, персонала по контролю заболеваний, а также населения.

Правительство поощряет производителей медицинских средств наращивать их производство, а также принимает другие меры для восполнения дефицита поставок соответствующих товаров, – говорится в сообщении.


Напомним, недавно в китайском Ухане за 10 дней построили больницу Хошэньшань на тысячу мест для лечения заразившихся коронавирусом. Второй госпиталь на 1500 мест – Лэйшэньшань – построили за 15 дней.
Источник: korrespondent.net
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