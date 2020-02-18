"В начале 2019 года компания "Юнисон" подписала контракт с "Иран Ходро" по сборке двух моделей автомобилей - Dena и Dena Plus - в Беларуси. К сожалению, проект из-за некоторых проблем не удалось реализовать", - сказал Яри.





Вместе с тем дипломат отметил, что стороны продолжают поддерживать расширение сотрудничества между компаниями, с учетом того, что в прошлом у этих компаний был успешный опыт по выпуску автомобилей Samand.





Как сообщалось, Iran Khodro Company (IKCO) планировала на мощностях белорусского ЗАО "Юнисон" выпускать автомобили Dena и Dena Plus. Предполагался выпуск 5 тыс. автомобилей в течение пяти лет.





Ранее IKCO реализовывала в Беларуси проект по сборке легковых автомобилей Samand на мощностях "Юнисона". Он был начат в 2006 году и фактически свернут в феврале 2013 года из-за конфликта интересов основных акционеров. За это время на заводе было собрано около 2 тыс. автомобилей.





Предприятие "Юнисон" расположено под Минском. Оно основано в 1996 году как белорусско-британское СП Ford Union, а в 2000 году после внесения изменений в законодательстве страны Ford принял решение об уходе с белорусского рынка. В том же году компания была преобразована в СП ЗАО "Юнисон".





Завод занимается сборкой автомобилей и специальной и коммерческой техники. За годы работы СП реализовало проекты по выпуску автомобилей различных марок, в том числе Ford, KIA, Zotye, Peugeot, Citroen, Opel, Chevrolet.