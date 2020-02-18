"Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение", - сказал Лукашенко, принимая в понедельник министра с докладом.





Президента цитирует его пресс-служба.





"То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая, - продолжил глава государства. - Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению".





"Белгостсрах" является крупнейшей в Беларуси страховой компанией с долей рынка страховых взносов более 45%. Чистая прибыль компании в 2019 году составила Br8,7 млн, сократившись на 69% по сравнению с 2018 годом.





Компания имеет 8 филиалов и 117 представительств по всей республике. "Белгосстрах" предоставляет более 100 вариантов услуг страхования по 84 видам добровольного и обязательного страхования.





Уставный фонд "Белгосстраха" составляет Br418,1 млн, собственный капитал - Br655,6 млн.