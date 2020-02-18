Романчук: Получается, Румас льет воду на мельницу России?
По мнению экономиста, премьер-министр продолжает цепляться за власть, пытаясь спихнуть провалы на Нацбанк.
«Мол, слишком медленно снижает стоимость кредитов. Слишком жёстко относится к показателям финансовой устойчивости. Будем честны. Сегодня такая беззубая позиция Совмина и его руководства выгодна только одному субъекту — Кремлю, — написал в Фейсбуке Ярослав Романчук.
Получается, что Сергей Николаевич из-за бездействия и прокрастинации Совета Министров, льёт воду на мельницу России, которая, если послушать Лукашенко, чуть ли не экономической войной на нас идёт? Или же ему затыкают рот сказать правду? В такой ситуации патриотично думать не о сохранении себя в вертикали власти, а о сохранении независимости страны».
08:42 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.