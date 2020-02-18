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КГК прокомментировал ситуацию с начислением зарплат бюджетникам

Комитет государственного контроля изучает ситуацию с начислением зарплаты работникам бюджетных организаций. С 1 января введена новая система. Зарплата привязана к базовой ставке, изменилось число тарифных разрядов и тарифная сетка, структура начислений.

Как сообщается на сайте КГК, проблемы возникают из-за сравнения работниками своих зарплат по старой и новой системам. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев такого сравнения. Комитет отмечает, что это связано в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению «объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь». В декабре ряд организаций выплачивал годовую экономию по ФЗП, матпомощи и доплат за достижения конкретных результатов, пишет reform.by

В КГК пока поступила одна жалоба от работников СДЮШОР Гомельской области. Проверяются факты, изложенные в обращении.

В других организациях, где КГК проверял начисление зарплат, нарушений не обнаружена.
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