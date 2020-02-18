КГК прокомментировал ситуацию с начислением зарплат бюджетникам

Как сообщается на сайте КГК, проблемы возникают из-за сравнения работниками своих зарплат по старой и новой системам. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев такого сравнения. Комитет отмечает, что это связано в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению «объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь». В декабре ряд организаций выплачивал годовую экономию по ФЗП, матпомощи и доплат за достижения конкретных результатов, пишет reform.by





В КГК пока поступила одна жалоба от работников СДЮШОР Гомельской области. Проверяются факты, изложенные в обращении.





В других организациях, где КГК проверял начисление зарплат, нарушений не обнаружена.