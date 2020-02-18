Владелец Amazon даст $10 миллиардов на борьбу с изменением климата
Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начало выделения грантов.
Об этом он заявил в Instagram.
По словам Безоса, он выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата. Его экологический фонд будет называться Bezos Earth Fund и начнет выделять гранты летом.
«Мы можем спасти Землю», – отметил глава Amazon.
Целью фонда станет финансирование ученых, активистов, неправительственных организаций и поддержка любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу.
08:16 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.