Георгий Бовт: До чего доведет российско-белорусская «нефтяная война»?

Александр Лукашенко заявил о готовности забирать часть транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти, пишет Президент Беларусизаявил о готовности забирать часть транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти, пишет bfm.ru По словам белорусского лидера, межправительственное белорусско-российское соглашение предусматривает поставку 24 млн тонн нефти в год из России в Беларусь , или 2 млн тонн в месяц. В январе, по его словам, поставили 500 тысяч тонн нефти. «Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — предупредил он.





Чем дольше идет спор из-за нефтяных цен между Москвой и Минском, тем более острый политический характер он приобретает. И дело, конечно, не только в нефти. С 1 января 2020 года все российские нефтяные компании, кроме группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, прекратили поставки нефти в Беларусь. Новые контракты не заключены и пока не предвидятся. С формальной точки зрения Минск требует от Москвы компенсацию за идущий в России налоговый маневр в нефтяной отрасли, в результате которого только в этом году стоимость нефти для белорусских НПЗ может вырасти более чем на 20 долларов за тонну, что на 5% больше, чем в прошлом году. Кстати, тогда было поставлено не 24 млн тонн, на которые ссылается Лукашенко, а всего 18 млн. И жесткого обязательства насчет 24 млн тонн нигде вообще не зафиксировано.





Москва в ответ на запальчивые заявления Лукашенко отсылает его к российским нефтяным компаниям и даже дальше — к условиям свободного рынка. Однако Лукашенко понимает, что дело не в рынке и не в споре хозяйствующих субъектов, а в большой политике. На днях он проговорился о том, что давно является секретом Полишинеля, дав понять, что Москва давит на него с целью «поглощения» Беларуси, но он как президент будет бороться за сохранение суверенитета и независимости республики. При этом работа над «дорожными картами интеграции» продолжается, по его словам, но кроме так называемой 31-й, где речь идет о создании наднациональных органов, включая союзного президента и союзное правительство.

В этих условиях глава Беларуси , не добившись в ходе недавнего визита к Путину в Сочи никаких уступок от Москвы, решил пойти на обострение, взяв в пример Украину. Рассуждая, видимо, так: раз Киеву путем шантажа, а ранее и прямого воровства газа удалось в конце прошлого года заставить «Газпром» пойти на существенные уступки в вопросах транзита, то и Минску удастся. Есть, правда, большая разница. За Киевом стоял, по сути, весь Евросоюз, а главным образом Ангела Меркель, которые и выступили посредниками в российско-украинском газовом соглашении в обмен на сохранение проекта «Северный поток — 2».









За Минском пока не стоит никто. Обещания соседних стран, включая Польшу, наладить реверсные и альтернативные российским поставки нефти пока остаются лишь разговорами. Желание разыграть «белорусскую карту» против Москвы, возможно, и зреет в западных столицах, включая Вашингтон, но быстро это сделать в любом случае не получится. К тому же речь идет о мало предсказуемом Лукашенко, доверия к которому на Западе все же нет. Подобный проект в исполнении Запада потребовал бы смены «первого лица», что неизбежно приведет к появлению новой точки конфликта с Москвой, которая вряд ли будет смотреть на это безучастно. У нее наверняка уже есть свои кандидаты на этот пост.

Кроме того, любая диверсификация нефтяного импорта для Беларуси все равно обойдется дороже российского варианта. Российская нефть для Белоруссии по-прежнему на 17% дешевле мировой цены. Да и времени у Лукашенко немного. Проблемы белорусской экономики, во многом державшейся на дешевых российских энергоносителях и их реэкспорте на Запад по мировым ценам, нарастают быстрее, чем решаются. Ведь в лучшие годы российская нефть обходилась Белоруссии по ценам вдвое ниже мировых. Впрочем, какое-то время Лукашенко, возможно, действительно сможет воровать транзитную нефть, которая прокачивается через республику в объеме до 70 млн тонн, достаточно безнаказанно. И по причине отсутствия на сегодня внятных юридических договоренностей между Москвой и Минском, и по причине того, что для противодействия такому «пиратству» России надо будет предпринять определенные усилия, на что уйдет время.





Но чем дольше Лукашенко будет испытывать терпение Москвы и чем более дерзкими будут его выпады, тем активнее будет обсуждаться в соответствующих кабинетах вопрос о замене Александра Григорьевича на кого-то более приемлемого — не дожидаясь, пока в Беларуси созреют условия для «цветной революции». Тем более если эту революцию попытается возглавить под знаменем борьбы за независимость от «российского империализма» сам Лукашенко, которого еще совсем недавно называли «последним диктатором Европы». Все-таки как нефть меняет многих правителей.



