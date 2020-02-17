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Беларусь ограничила ввоз свинины из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России из-за АЧС

Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Беларусь ограничила ввоз свинины из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС). 
По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории провинций Канвондо и Кёнгидо Республики Корея, Самарской области России, Северного Альфёльда, Северной и Центральной Венгрии, а также Фалештского и Хынчештского районов Молдовы зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

В связи с этим с 17 февраля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения, другой продукции. Также продлеваются временные ограничения на ввоз данных товаров из Молдовы.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.
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