Что даст приватизация Белоруской железной дороги?

По его словам, падение спроса на «сырьевые товары» и коронавирус негативно повлияли на рынок перевозок.

Насчет сырья с ним нельзя не согласиться. Немалую долю грузоперевозок для БелЖД генерируют два белорусских НПЗ и российский «ЕвразХолдинг» (основной профиль — торговля топливом, рудой и прочим сырьем).





Естественно, Крутой заговорил и о себестоимости перевозок. Топ-чиновник употребил такие слова, как «непрозрачность», «антикризисные меры» и т. п. Акционирование, о котором он заговорил, может быть и просто структурной реформой железной дороги, и шагом к приватизации. Скорее всего, к частичной. Трудно представить, что государство отдаст кому-то контроль над такой стратегической сферой. Теоретически власти могут отдать какой-то пакет стратегическому инвестору, но вряд ли он будет контрольным.









Одной из целей акционирования может стать большая публичность железной дороги. Сейчас публикуются отчеты только головной конторы, потому что она ранее выпускала облигации. Но эти документы не отражают всей картины.





В состав Белорусской железной дороги входит 28 республиканских унитарных предприятий, из которых 6 — дочерние. Есть 8 филиалов и 3 представительства за рубежом. То есть хозяйство достаточно большое: от локомотивных депо до транспортно-логистического центра и центра подготовки кадров.





Один из сценариев при акционировании — это «сброс» части активов как непрофильных. Для дороги, скорее всего, это будет хорошо с точки зрения уменьшения расходов. Но кто-то должен будет содержать подразделения, не подпавшие под акционирование. Понятно, что этим «кем-то» станет, скорее всего, госбюджет, а это не очень выгодно для остальных плательщиков налогов.





Значит, будут силы, которые выступят против отторжения ряда активов. Но не совсем понятно, зачем железной дороге совхозы «Рачковичи», «Свитязь», «Авангард», «Радежское», «Выдрея» и «Улишицы-Агро». Они не являются открытыми акционерными обществами, а значит, не обязаны публиковать свою отчетность. В свою очередь, это означает, что мы не знаем, приносят они БелЖД прибыль или вытягивают из нее деньги.





Есть, конечно, и такие непрофильные материальные активы, как санатории, базы отдыха и оздоровительные центры. Их у БелЖД 12. Кроме того, есть 8 детских оздоровительных лагерей. Выгодно ли их держать с финансовой точки зрения? Скорее всего, нет. Но есть же и вопрос мотивации персонала. Google тоже мог бы отказаться от своего знаменитого соцпакета. Однако не делает этого, чтобы «привязать» сотрудников. Поэтому отказываться от санаториев или нет — тема для большой дискуссии о ценностях. При акционировании она неизбежно возникнет. Решение дилеммы не в пользу персонала может стать почвой для появления социальной напряженности.









Что еще могут пересмотреть? Инвестиции БелЖД и ее участие в различных компаниях. Например, она владеет СООО «Трансрэйл-БЧ» (50%). Это экспедиторская компания, которая также аффилирована с международным холдингом TRANSINVEST-HOLDING-AG (штаб-квартира — в Швейцарии). Такой актив вполне уместен в портфеле БелЖД. Но есть и другие проекты, где дорога имеет доли. У нее, к примеру, 42% в калийном трейдере — ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК). Причем в старой БКК, которая имела статус ЗАО и которую начали банкротить после скандала с «Уралкалием», БелЖД тоже имела долю — 5%.





Калийный актив вроде бы непрофильный, но должен быть прибыльным. Однако отчет ОАО «БКК» за 2018 год показывает, что дивиденды не начислялись. Хотя чистая прибыль была почти 7 млн рублей.





И наконец, процесс акционирования может быть интересен широкой публике тем, что есть вероятность узнать стоимость всех активов. Пока мы знаем, что у головной организации, которая выпустила ценные бумаги, на 1 апреля 2019 года чистые активы были оценены в сумму более чем 187,5 млн рублей. Какова же общая цена? Время покажет.