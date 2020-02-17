Лукашенко проиграл "Газпрому"

Мол, цена на газ все-таки не выросла, Лукашенко сумел… На самом деле в этом торге убедительно победил «Газпром».





Первый проректор Финансового университета при правительстве России Константин Симонов на своем Ютуб-канале объяснил, почему победа в торге за цену на газ для Беларуси достается «Газпрому».





- Можно сказать , что Москва поставила Минску ультиматум и Беларусь вынуждена была согласиться, – говорит заявил Константин Симонов.









Дело в том, что на мировых рынках цена газа привязана к цене нефти, а для Беларуси «Газпром» «посчитал возможным сделать исключение», оставив цену в 127 долларов за тысячу кубометров.





- 127 долларов это цена, которая действовала на протяжении минувшего года и двух первых месяцев этого года, и Лукашенко, очевидно, рассчитывал убедить Путина дать какую-то газовую скидку.





Действительно, в мировой практике цены на газ и нефть взаимоувязаны. Это старая практика, она сложилась еще тогда, когда газ и нефть были товарами-субститутами, то есть взаимозаменяемыми. Сейчас это тоже сохраняется, хотя взаимная заменяемость становится меньше.





И в долгосрочных контрактах такая привязка существует. Поэтому совершенно очевидно, что Беларусь рассчитывала на пересмотр цен. А теперь получается, что цена на нефть падает. А цена на газ для Беларуси остается прежней.





Причем, любопытно, что на европейском спотовом рынке в конце прошлой недели цены доходили уже до отметки в 100 долларов за тысячу кубометров. То есть на споте европейском газ стоит дешевле, чем та цена, которая зафиксирована в белорусском контракте.





Спотовые цены не всегда ниже долгосрочных контрактов. Надо понимать, что если у покупателя есть долгосрочный контракт, это означает, что он гарантированно получит нужный объем. А если он готов покупать газ на споте, то он не знает, будут нужные объемы или не будут, и не знает, по каким ценам он этот газ получит, потому что сегодня цена 100 долларов, а завтра может быть 150.





На то и биржевая торговля: мы видим, что на нефтяном рынке скачки наблюдаются достаточно часто. Но самое главное это фиксированные объемы. Беларусь знает точно, что она получит нужные объемы газа, и это тоже услуга, которая оплачивается. Поэтому цена по долгосрочным контрактам всегда выше, чем на спотовом рынке.





Но при этом действительно получается, что цена на газ в Европе падает, а Россия сумела зафиксировать на газ для Беларуси прежнюю цену. Это означает фактический ультиматум Лукашенко: вот наша цена; нет желания – иди ищи дешевле.





Хотя по газу у Лукашенко был аргумент: «Помогите, спасите, цена на европейском споте уже ниже».









Константин Симонов считает, что сюжет нефтегазового торга между Беларусью и Россией серьезно отличается от прежних лет. По его мнению, обычно сценарий был совершенно другим: Лукашенко плакался, угрожал, а потом все-таки умудрялся какие-то уступки из России вырвать. А в этом году никаких уступок Лукашенко не получил.





– По газу Россия настояла на своем. Лукашенко был приперт к стенке и вынужден был пойти на российские условия, – заключает эксперт.













«Белорусский партизан»



