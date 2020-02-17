Нефть "уронила" белорусский ВВП на 1,9% в январе
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 10,4 млрд рублей.
Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.
Промышленное производство в январе упало на 5,8%, составив 8,5 млрд рублей в действующих ценах.
Объем сельхозпроизводства вырос на 4,5%, составив 957,3 млн рублей.
В январе 2020 года организации и ИП перевезли 27,1 млн тонн грузов, что на 17,8 ниже января прошлого года.
Напомним, правительство по поручению Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.
Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом.
Источник: tut.by
17:24 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.