+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нефть "уронила" белорусский ВВП на 1,9% в январе

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 10,4 млрд рублей.

Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.

Промышленное производство в январе упало на 5,8%, составив 8,5 млрд рублей в действующих ценах.

Объем сельхозпроизводства вырос на 4,5%, составив 957,3 млн рублей.

В январе 2020 года организации и ИП перевезли 27,1 млн тонн грузов, что на 17,8 ниже января прошлого года.

Напомним, правительство по поручению  Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.


Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.

Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru