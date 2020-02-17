+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минфин: зарплату бюджетникам поднимут в сентябре

Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднерего значения по стране. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович


По словам министра, в 2019 году Министерство финансов изыскало дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. 

"В бюджете изыскали Br160 млн. Эти ресурсы направили областям для выплаты заработной платы и профинансировали расходы республиканского бюджета. С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен", - отметил министр.

Он заявил, что в 2020 году этот показатель также будет выполняться: все необходимые ресурсы на выплату заработной платы предусмотрены в сметах бюджетных организаций. 

"Поэтому соотношение 80% к средней по экономике будет обеспечено", - подчеркнул Максим Ермолович.

По его словам, фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно так же фонд вырос и в 2019 году в сравнении с уровнем 2018-го. 

"Суммарно за два года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе", - заметил глава Минфина.


Максим Ермолович также напомнил, что в августе прошлого года в Беларуси были повышены пенсии. Уже тогда они достигли 40% от уровня средней заработной платы по стране. Это соотношение поддерживалось в течение всего оставшегося полугодия. 

"Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году", - заявил министр.-
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru