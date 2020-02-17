"Белшина" приостановила работу трех заводов

Причина, по словам работников, в отсутствии сырья. Персонал отправлен в вынужденные отпуска с сохранением двух третей заработной платы. Портал "Коммерческий курьер" взял комментарий у начальника отдела идеологической и социальной работы ОАО «Белшина» Юрия Андриевского. Он подтвердил факт остановки, а также сообщил о сроках паузы. Завод массовых шин и завод крупногабаритных шин должны запуститься в 21 февраля, СКГШ вернется в прежний режим не раньше 1 марта.





В строю остается лишь ремонтно-механический завод. Главной причиной остановки трех заводов Юрий Андриевский назвал "проведение ремонта и технического обслуживания технологического оборудования с устранением неполадок".





Также собеседник "Коммерческого курьера" ответил, что завод СКГШ уже выполнил февральский план по выпуску продукции. Касательно нехватки сырья как одной из причин остановки, собеседник ответил следующее: "Есть определенные проблемы, но они решаемы".







